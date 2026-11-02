Camera Consultanților Fiscali avertizează că un proiect votat de Senat ar putea mări impozitul pe profit al firmelor din același grup și, indirect, costul creditelor. Proiectul prevede aplicarea de la 1 ianuarie 2027, dacă devine lege; votul Senatului nu schimbă ratele plătite acum de clienți.

Senatul a adoptat proiectul L481/2026 la 21 octombrie și l-a trimis Camerei Deputaților, care are votul final. Pentru firme, miza este ce costuri pot scădea înainte să își calculeze impozitul pe profit. Pentru persoanele care au credite, scumpirea ratelor este deocamdată un risc invocat de consultanți, nu o schimbare decisă prin proiect.

Ce costuri nu ar mai scădea impozitul firmelor

Un cost care se poate scădea la calculul profitului impozabil reduce suma la care se aplică impozitul. Textul votat de Senat ar interzice această scădere pentru servicii de conducere, consultanță, asistență și transfer de drepturi asupra unor creații sau invenții, dacă sunt cumpărate de la o altă firmă din același grup.

Proiectul ar limita și dobânzile, costurile asemănătoare dobânzii și penalitățile pentru împrumuturile între firmele unui grup. Limita ar fi dobânda medie pentru credite din țara firmei care dă împrumutul, la care se poate adăuga cel mult un punct procentual. Partea care trece de limită nu ar mai reduce profitul impozabil.

Textul nu face excepții pentru tranzacțiile reale, pentru grupurile alcătuite numai din firme românești sau pentru bănci, firme de leasing și instituții financiare nebancare. Articolul propus nu dă nici o definiție proprie expresiei „între firmele unui grup”.

Ce se poate scădea acum și cât ar însemna o factură de 100.000 de lei

În prezent, Codul fiscal permite scăderea costurilor făcute pentru activitatea firmei. Serviciile cumpărate de la o firmă din același grup nu sunt interzise în bloc: firma trebuie să poată arăta că au fost prestate, că îi sunt necesare și că prețul respectă valoarea pieței. Autoritățile pot corecta tranzacțiile fără un scop economic real.

Există deja limite pentru partea din costurile împrumuturilor rămasă după scăderea veniturilor din dobânzi. Guvernul arată, în punctul său de vedere din 27 august 2026, că plafonul general este de un milion de euro, iar cel pentru operațiunile cu firme legate între ele este de 500.000 de euro, în condițiile legii. Plafonul de 500.000 de euro nu se aplică băncilor, instituțiilor financiare nebancare și firmelor de investiții; această excepție ține de regula actuală, nu de proiectul votat de Senat.

Camera Consultanților Fiscali dă exemplul unei facturi de 100.000 de lei pentru servicii între două firme din România. La o cotă de impozit pe profit de 16%, furnizorul ar plăti 16.000 de lei dacă întreaga sumă ar fi profit impozabil, iar cumpărătorul ar plăti cu 16.000 de lei mai mult dacă nu ar putea scădea factura și ar avea profit suficient. Sumele nu se aplică automat oricărei facturi: pierderile, alte costuri și felul în care fiecare firmă este impozitată pot schimba rezultatul.

De ce votul nu mărește ratele clienților

Consultanții fiscali susțin că băncile și firmele de leasing care se împrumută de la alte societăți din grup ar putea avea costuri fiscale mai mari, pe care le-ar putea trece în prețurile cerute clienților. Proiectul nu stabilește însă o dobândă nouă pentru creditele populației și nu modifică direct ratele din contracte.

Guvernul a dat un punct de vedere negativ proiectului. El consideră că noua limită pentru dobânzi s-ar suprapune peste regula existentă, iar interzicerea scăderii tuturor serviciilor dintre firmele unui grup ar trata la fel operațiunile reale și pe cele fără justificare economică.

Camera Deputaților poate schimba regulile propuse

Camera Deputaților urmează să dezbată și să voteze proiectul. Dacă îl adoptă, mai sunt necesare promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial; deputații pot modifica inclusiv regulile fiscale și data de 1 ianuarie 2027 prevăzută în textul Senatului.