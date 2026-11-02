Termoficare Constanța SRL a început pe 2 noiembrie 2026 să furnizeze căldură în municipiul Constanța, pe rând, în funcție de zone și puncte termice. Pentru locuitorii racordați la sistemul centralizat, prețul rămâne de 400 de lei pe gigacalorie, cu TVA inclus, între 1 noiembrie și 31 decembrie 2026, potrivit Primăriei.

Cei 400 de lei sunt prețul pentru o gigacalorie de căldură, nu o sumă fixă pe care o plătește fiecare locuință. Pornirea treptată înseamnă că nu toate zonele primesc căldură în aceeași zi.

Cât intră în calculul facturii la căldură

Prețul de 400 de lei se aplică populației din municipiul Constanța racordate la sistemul centralizat. Dacă pentru o locuință se facturează 0,5 gigacalorii, căldura calculată la acest preț costă 200 de lei. La o gigacalorie facturată, costul este de 400 de lei. Suma depinde, așadar, de cantitatea de căldură facturată, nu doar de prețul pe gigacalorie.

Locuitorii au plătit tot 400 de lei pe gigacalorie în sezonul rece 2025-2026. Consiliul Local a stabilit atunci acest preț, după ce în sezonul anterior fusese de 350 de lei. Tariful de 400 de lei a fost păstrat și pentru primele trei luni din 2026.

Pentru perioada noiembrie-decembrie 2026, Consiliul Local a aprobat pe 29 octombrie, cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre nr. 351/2026 privind prețul căldurii pentru populație. Primăria indică avizul ANRE și HCL nr. 288/2026 drept temeiuri pentru prețuri, dar sursele consultate nu arată numărul hotărârii adoptate pentru perioada 1 noiembrie-31 decembrie. Cei 400 de lei pe gigacalorie sunt stabiliți până la 31 decembrie, nu și pentru lunile de după această dată.

Primăria plătește o subvenție mai mare

În datele publicate de Primărie înaintea votului, prețul local folosit de operator pentru furnizarea căldurii scade de la 1.272,40 lei la 1.141,90 lei pe gigacalorie. Primăria leagă schimbarea de aplicarea unei cote de TVA de 11%.

Tot Primăria arată că subvenția plătită din bugetul local crește de la 1.104,55 lei la 1.139,60 lei pe gigacalorie. Creșterea este de 35,05 lei pentru fiecare gigacalorie subvenționată. Aceste valori privesc costurile și banii acoperiți de municipalitate; ele nu se adaugă la prețul de 400 de lei pe gigacalorie plătit de populație.

Unde se anunță lipsa căldurii

Termoficare Constanța a anunțat că pune instalațiile în funcțiune treptat și urmărește funcționarea sistemului pentru a remedia problemele apărute la pornire. Comunicatul din 2 noiembrie nu stabilește ordinea zonelor și nici o dată la care operațiunile vor fi încheiate.

Lipsa căldurii poate fi anunțată la dispeceratul permanent al operatorului, la 0241.616.792 sau 0341.461.000. Pentru prețul aplicabil după 31 decembrie 2026 este necesară o decizie care să acopere perioada următoare.