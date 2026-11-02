Cele două reactoare de la Cernavodă sunt oprite de aproape trei luni, iar Nuclearelectrica, operatorul centralei, a confirmat că le menține în stare oprită sigură. Pentru gospodăriile care au deja un contract cu preț fix, oprirea nu înseamnă automat o factură mai mare.

Cine încheie acum un contract găsește, de exemplu, o ofertă PPC valabilă în noiembrie 2026, cu 0,94 lei pentru un kilowatt-oră de energie. Aceasta nu este însă suma finală plătită pentru un kilowatt-oră, iar cifra singură nu arată dacă ofertele pentru gospodării s-au scumpit față de perioada dinaintea opririi reactoarelor.

Prețul din ofertă nu este prețul final de pe factură

Oferta PPC Fix Anual se adresează clienților casnici în perioada 1-30 noiembrie 2026. Cei 0,94 lei/kWh reprezintă prețul energiei propriu-zise, fix pentru 12 luni. Pe factura finală intră și TVA, taxe și tarife pentru transportul și distribuția curentului. De aceea, prețul de plată diferă după zona în care se află locuința.

O ofertă E.ON din mai 2026 prevedea un preț fix al furnizării pentru primele șase luni, nu pentru 12. Documentul arăta și că tarifele stabilite prin lege se pot modifica fără un act nou semnat de client. Fiind vorba despre furnizori, perioade și condiții diferite, această ofertă nu dovedește că oprirea reactoarelor a scumpit contractele noi.

Contractele existente nu preiau automat prețul pieței

Prețul la care se vinde curentul pe piață nu devine automat prețul dintr-un contract casnic. La un contract cu preț fix contează perioada pentru care furnizorul a promis acel preț; la unul cu preț variabil, schimbarea se face potrivit clauzelor contractului. Chiar și când energia propriu-zisă are preț fix, componentele stabilite prin lege pot modifica suma finală de pe factură.

ANRE arată că furnizorul trebuie să anunțe schimbarea prețului cu cel puțin 30 de zile înainte și să informeze clientul că poate înceta contractul dacă nu acceptă noile condiții. Clienții casnici pot schimba furnizorul fără comision pentru schimbare. În cazul ofertei E.ON din mai, furnizorul prevedea trimiterea unei noi oferte cu cel puțin 30 de zile înainte de încheierea celor șase luni de preț fix.

Reactoarele vor reporni când nivelul Dunării permite răcirea

Primul reactor a fost oprit controlat la 28 iulie 2026, iar al doilea la 13 august, potrivit datelor publicate de Goldring la 29 octombrie. Nuclearelectrica a explicat la 11 octombrie că funcționarea va fi reluată când nivelul Dunării va permite răcirea în siguranță. Compania a precizat că oprirea afectează producția de curent, nu siguranța nucleară, și că folosește această perioadă pentru lucrări de întreținere.

Nuclearelectrica este controlată de statul român prin Ministerul Energiei, care deținea 82,4981% din companie la 31 martie 2026. Cele două reactoare pot produce împreună aproximativ 1.400 MW în condiții obișnuite, potrivit Goldring. La 28 octombrie, la ora 06:40, producția nucleară era de 0 MW. În acel moment, România producea în țară aproximativ 5.149 MW, importa circa 886 MW și consuma circa 6.019 MW. Importurile din acea oră nu pot fi puse în întregime pe seama opririi reactoarelor.

La 29 octombrie nu era anunțată o zi de repornire. Potrivit informării publicate atunci de Goldring, Nuclearelectrica urma să ceară reconectarea unităților când condițiile tehnice și prognozele privind nivelul apei vor deveni favorabile.