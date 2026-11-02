Persoanele fără asigurare care au suspiciune de cancer pulmonar pot face investigații decontate, dacă primesc biletul de trimitere necesar, arată Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) într-un comunicat din 2 noiembrie 2026. După confirmarea bolii, includerea în Programul național de oncologie le permite să devină asigurate și să primească tratament în condițiile legii.

CNAS, condusă interimar de Larisa Mezinu-Bălan, descrie un traseu care se aplică deja, nu un drept nou acordat din noiembrie. De la 1 iulie 2024, se decontează pachetele pentru stabilirea diagnosticului de cancer pulmonar și evaluarea bolii, prin spitalizare de zi. Decontarea privește serviciile prevăzute de reguli, la furnizori care au contract cu casa de asigurări, nu orice investigație aleasă de pacient.

Ce pași urmează pacientul fără asigurare

Traseul începe, de regulă, la medicul de familie. Acesta evaluează simptomele și poate trimite persoana la un medic specialist, de obicei pneumolog, sau la investigații pentru lămurirea suspiciunii.

Pentru investigațiile destinate confirmării suspiciunii, medicul emite un bilet marcat „SO”, semnat și parafat. „SO” înseamnă suspiciune de cancer. Aceste investigații sunt decontate și pentru neasigurați, fără să fie scăzute din suma lunară contractată cu furnizorul.

Consultația la specialist se face pe baza unei trimiteri de la medicul de familie sau de la alt specialist, potrivit normelor pentru persoanele neasigurate. Pentru evaluarea clinică și prin investigații sunt decontate cel mult două consultații pe trimestru, pentru fiecare persoană. A doua se poate face direct, dacă o solicită medicul.

Specialistul poate trimite pacientul la alte specialități, la investigații sau la spitalizare de zi pentru confirmarea diagnosticului.

Dacă diagnosticul este confirmat și pacientul este eligibil pentru program, specialistul îi eliberează o adeverință medicală. Persoana fără asigurare se prezintă cu aceasta la casa de asigurări pentru a dobândi calitatea de asigurat, pe care o păstrează până la vindecarea afecțiunii respective, potrivit Ghidului asiguratului din martie 2024.

Pentru tratamentul prin Programul național de oncologie, pacientul trebuie să ajungă la o unitate care derulează programul. CNAS publică lista acestor unități pe site-ul său, la „Programe naționale de sănătate curative”. Furnizorii care au contract pot fi verificați și pe site-ul casei de asigurări din județ, accesibil din lista CNAS a caselor județene, sau contactând casa; pe site-ul CNAS, lista unităților din program se află la „Informații asigurați/neasigurați, Programe naționale de sănătate curative”. Documentele consultate nu dau o listă generală de acte de identitate sau alte documente administrative necesare la fiecare furnizor, astfel că pacientul trebuie să le confirme cu unitatea și casa teritorială.

Cele 28 de zile pentru diagnostic sunt recomandate, nu impuse

CNAS recomandă ca investigațiile pentru diagnostic, evaluarea extinderii bolii și verificarea stării pacientului să fie parcurse în 28 de zile calendaristice. Apoi, o echipă de medici din mai multe specialități stabilește planul de tratament. Cele 28 de zile sunt o recomandare pentru această etapă, nu termenul legal de cinci zile aplicabil monitorizării.

Pentru pacienții deja diagnosticați cu o boală oncologică, investigațiile necesare urmăririi bolii trebuie efectuate în maximum cinci zile lucrătoare de la solicitare, potrivit Hotărârii nr. 5/2026 din 14 ianuarie 2026. Acest termen nu se aplică investigațiilor făcute pentru o simplă suspiciune.

Ce tratament și sprijin se decontează după diagnostic

CNAS precizează în comunicatul din 2 noiembrie 2026 că internarea continuă se decontează fără un număr maxim de zile sau de internări, când este necesară medical. Pentru anumite forme de cancer pulmonar, inclusiv cel fără celule mici, Programul național de oncologie acoperă și testarea genetică, potrivit regulilor aplicabile.

Recuperarea medicală pentru afecțiuni oncologice se decontează pentru cel mult 42 de zile pe an.

Îngrijirile paliative la domiciliu pot fi acordate pentru cel mult 180 de zile pe an.

Îngrijirile paliative și cele medicale la domiciliu pot însuma cel mult 300 de zile pe an.

Sprijinul psihologic pentru pacient, inclusiv la distanță, este limitat la patru servicii pe lună. În condițiile legii, și aparținătorii pot primi sprijin psihologic.

Aceste cifre sunt limite de decontare, nu zile ori ședințe acordate automat fiecărui pacient. Pentru 2027, CNAS are în vedere și recomandarea anuală a unei tomografii toracice cu doză redusă pentru persoanele cu risc crescut de cancer pulmonar. Măsura nu se aplică încă: depinde de adoptarea unor modificări legislative, pentru care nu a fost anunțată o dată.