Algoritmii pot influența tot mai multe decizii financiare. De aceea, progresul tehnologic trebuie să fie însoțit de transparență, responsabilitate și încredere.
Am participat astăzi la AI Expo Europe 2026, în cadrul AI Governance Stage, alături de Valeriu Zgonea, președintele ANCOM, la o dezbatere dedicată provocărilor pe care inteligența artificială le aduce în materie de reglementare și guvernanță.
Am evidențiat oportunitățile pe care inteligența artificială le oferă piețelor financiare, de la evaluarea mai precisă a riscurilor și prevenirea fraudelor până la îmbunătățirea serviciilor pentru consumatori.
Am subliniat, totodată, importanța unui cadru de reglementare predictibil, a cooperării între autorități și a dezvoltării competențelor necesare pentru supravegherea acestor tehnologii. Nu putem avea piețe puternice fără instituții puternice.
Un principiu trebuie să rămână nealterat: responsabilitatea unei decizii nu poate deveni anonimă odată cu automatizarea procesului prin care aceasta este adoptată.
Pentru noi, adaptarea la această transformare presupune deschidere către inovație, discernământ în evaluarea riscurilor și preocupare constantă pentru protecția consumatorilor.
Valoarea inteligenței artificiale se va măsura, în cele din urmă, prin beneficiile concrete pe care le aduce economiei și cetățenilor, cu păstrarea responsabilității umane în centrul deciziilor.
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