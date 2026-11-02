Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) au scăzut cu 1,507 miliarde de euro în octombrie 2026, arată datele băncii centrale. Pentru oamenii care urmăresc cursul euro sau își țin economiile în valută, scăderea nu arată, singură, dacă leul se va deprecia.

La 31 octombrie, BNR avea rezerve valutare de 58,553 miliarde de euro, față de 60,060 miliarde de euro la 30 septembrie. Este vorba despre banii în valută aflați în rezerva băncii centrale, nu despre o schimbare a cursului leu-euro.

În cursul lunii au intrat în rezervă aproximativ 4,3 miliarde de euro și au ieșit 5,89 miliarde de euro, potrivit BNR. Sumele au circulat prin mai multe tipuri de operațiuni, între care alimentarea conturilor statului și plata unor datorii în valută.

Scăderea rezervei nu arată cât va costa euro

Din suma pierdută de rezervă într-o lună nu rezultă cât va valora euro în următoarea. BNR nu a atribuit scăderea din octombrie unei intervenții prin care ar fi vândut valută pentru a susține leul.

La intrări, banca centrală a inclus bani ajunși în conturile Ministerului Finanțelor și modificări ale sumelor în valută pe care băncile sunt obligate să le țină la BNR. Aceste sume obligatorii se pot schimba, astfel că mișcarea lor apare atât între intrările, cât și între ieșirile lunii.

La ieșiri au fost trecute și ratele și dobânzile plătite pentru datoria publică în valută, precum și plăți din contul Comisiei Europene. Datele pentru octombrie nu arată cât a reprezentat fiecare dintre aceste categorii, așa că scăderea de 1,507 miliarde de euro nu poate fi pusă integral pe seama uneia dintre ele.

Rezervele valutare sunt mai mici și față de acum un an

La sfârșitul lui octombrie 2025, rezervele valutare erau de 65,347 miliarde de euro. Nivelul din octombrie 2026 este mai mic cu 6,794 miliarde de euro, adică aproximativ 10,4%, prin compararea datelor BNR pentru aceleași luni ale celor doi ani.

Scăderea a fost mai mare în luna precedentă. Rezerva valutară a coborât de la 64,865 miliarde de euro la 31 august 2026 la 60,060 miliarde de euro la 30 septembrie, o diferență de 4,805 miliarde de euro. În ieșirile din septembrie au intrat aproximativ 2,684 miliarde de euro pentru rate și dobânzi la datoria publică în valută.

Dacă se adaugă și aurul, rezervele internaționale erau de 70,376 miliarde de euro la sfârșitul lui octombrie 2026, față de 72,340 miliarde de euro la sfârșitul lui septembrie. Cu un an înainte erau de 76,885 miliarde de euro. Diferența față de octombrie 2025 este de 6,509 miliarde de euro, aproximativ 8,5%.

Cantitatea de aur a rămas la 103,6 tone. Valoarea ei în euro era de 11,823 miliarde la 31 octombrie 2026, față de 11,538 miliarde la sfârșitul lui octombrie 2025, pe fondul schimbării prețului aurului.

În noiembrie ajung la scadență plăți ale statului în valută

Pentru noiembrie 2026, BNR a indicat plăți scadente de aproximativ 1,482 miliarde de euro pentru datoria publică în valută. Suma cuprinde atât datorii directe ale statului, cât și obligații garantate de Ministerul Finanțelor.

Acestea sunt plăți care urmează să ajungă la termen, nu o nouă scădere deja înregistrată a rezervei. Nivelul de la sfârșitul lui noiembrie va arăta cum s-au schimbat rezervele după intrările și ieșirile acelei luni.