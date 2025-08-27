Taxă nouă pe coletele de la Temu și Shein. Cât vor plăti românii pentru comenzi. Taxa suplimentară pentru comenzile online din afara Uniunii Europene devine realitate. În pachetul 2 de măsuri fiscale se menține prevederea care introduce o plată fixă de 25 de lei pentru fiecare colet cu o valoare declarată sub 150 de euro, livrat de platforme precum Temu, Shein sau Trendyol. Noua taxă va intra în vigoare odată cu setul de măsuri de austeritate, urmând ca normele de aplicare să fie detaliate ulterior, în termen de 30 până la 90 de zile.

Cum au ajuns platformele non-UE, Temu și Shein, să domine piața locală

Retailerii online din afara Uniunii Europene au cucerit piața europeană prin prețuri extrem de mici, posibile datorită faptului că legislația comunitară scutește de taxe vamale coletele cu valoare de până la 150 de euro. Astfel, giganți precum Shein, Temu sau AliExpress reușesc să concureze neloial cu magazinele locale, care suportă costuri suplimentare – de la taxe vamale la standarde de conformitate.

Produsele provenite din Asia, fie că vorbim de haine sau gadgeturi ieftine, sunt livrate direct consumatorilor, deseori subdeclarate ca valoare. Acest mecanism le permite să păstreze tarife extrem de reduse, atrăgând cumpărătorii români prin chilipiruri aparent de nerefuzat. În același timp, retailerii autohtoni pierd o parte importantă din vânzări, în timp ce autoritățile constată că piața este distorsionată.

Măsuri propuse pentru restabilirea echilibrului

Asociațiile din domeniul comerțului electronic, precum ARMO, cer intervenții urgente pentru corectarea situației. Nu este vorba, spun ele, de protejarea excesivă a afacerilor românești, ci de eliminarea avantajelor incorecte de care beneficiază competitorii din afara Uniunii. Printre soluțiile avansate se numără:

introducerea unei taxe procentuale pentru fiecare colet extracomunitar, aplicată la nivel național ca taxă de procesare; estimările arată că s-ar putea colecta peste 1 milion de euro zilnic la buget;

eliminarea mai rapidă a scutirii de taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro, fără a aștepta termenul stabilit de Bruxelles pentru 2028;

impozitarea corectă a veniturilor realizate de platformele internaționale în țara unde produsele sunt efectiv consumate, pentru a se evita arbitrajul fiscal.

Aplicarea unei taxe fixe de 25 de lei pe colet, așa cum prevede actualul pachet legislativ, este o măsură simplă și ușor de implementat. Scopul ei este de a echilibra condițiile de concurență, nu de a bloca achizițiile internaționale. În plus, banii colectați ar putea finanța controale vamale mai eficiente și verificări de siguranță pentru produsele importate.

Europa în fața avalanșei de colete ieftine din Asia

Problema nu este doar a României. La nivel european, situația a devenit critică: în anul 2024, în Uniunea Europeană au intrat aproximativ 4,6 miliarde de colete cu valoare mică, mai mult decât dublu față de anul precedent. În proporție de 91%, acestea au venit din China. În spatele cifrelor uriașe se ascunde un risc major: multe dintre produse sunt contrafăcute, nesigure sau neconforme cu standardele UE.

Uniunea Europeană a început deja reforma sistemului vamal, anunțând eliminarea pragului de 150 de euro și înființarea unei autorități unice pentru controlul coletelor. Parlamentul European a votat în iulie 2025 o rezoluție prin care cere grăbirea implementării, analizând inclusiv posibilitatea introducerii unei taxe de manipulare de 2 euro pentru fiecare colet extracomunitar.

Franța a mers chiar mai departe și a anunțat că, din 2026, va introduce o taxă tranzitorie pentru aceste pachete până la intrarea în vigoare a noilor reglementări europene. Olanda s-a declarat, de asemenea, favorabilă eliminării rapide a scutirii, iar Statele Unite au aplicat deja măsuri similare împotriva importurilor ieftine din China.

Concluzia este clară: piața globală a comerțului online s-a schimbat radical, iar reglementările trebuie ajustate pentru a asigura siguranța consumatorilor și pentru a oferi șanse egale de competiție companiilor din fiecare stat membru.