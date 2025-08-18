Secretul Temu. Cum reușește platforma să vândă la prețuri ridicol de mici și cu transport gratuit

Aplicația de cumpărături online Temu a cucerit rapid milioane de utilizatori din întreaga lume datorită ofertelor greu de crezut: încărcătoare wireless la 2 dolari, paltoane la 8 dolari și, peste toate, transport gratuit. Popularitatea fulgerătoare a platformei ridică însă o întrebare firească: cum reușește Temu să mențină aceste prețuri atât de mici, în condițiile în care competitorii tradiționali nu pot concura? Răspunsul stă într-o strategie complexă, care îmbină marketingul agresiv cu un model logistic și economic atent calibrat.

Strategia din spatele prețurilor incredibil de mici

Conform publicației dodropshipping.com, succesul Temu nu se datorează doar reclamelor, ci unor tactici precise:

Cum reduce Temu costurile operaționale

Pe lângă lanțul de aprovizionare, Temu economisește bani printr-un model de afaceri minimalist:

Transport internațional ieftin – datorită unor acorduri poștale internaționale, expedierea din China costă mult mai puțin decât în SUA sau Europa.

Model exclusiv online – lipsa magazinelor fizice înseamnă zero chirii și costuri de mentenanță.

Servicii clienți limitate – compania se bazează pe chatbots și secțiuni de întrebări frecvente, nu pe centre de suport extinse.

Reglementări relaxate – standardele de muncă și de mediu din China sunt mai permisive decât în Occident, ceea ce scade costurile de producție.

Concurența globală și compromisurile ascunse

Temu este deținută de Pinduoduo, un gigant chinez care vrea să își consolideze poziția în fața rivalului AliExpress, motiv pentru care aplică prețuri extrem de agresive. Moneda națională, yuanul, menținută deliberat la o valoare scăzută, ajută produsele chinezești să fie și mai competitive la nivel internațional.

Însă în spatele prețurilor atractive se ascund și probleme: calitatea produselor este uneori discutabilă, livrările pot dura mai mult decât la alți retaileri, iar etica muncii și prezența articolelor contrafăcute ridică numeroase semne de întrebare. Temu a devenit un fenomen global printr-un amestec de marketing agresiv, logistică inteligentă și costuri reduse, dar succesul său vine la pachet cu compromisuri importante.