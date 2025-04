Se anunță vremuri grele. Ce se întâmplă cu taxele în vară din cauza deficitului bugetar. În timp ce Guvernul transmite un mesaj optimist privind evoluția fiscală a României, analiștii din domeniul financiar avertizează că, în realitate, măsurile dure nu vor putea fi evitate. Situația bugetară actuală, cu un deficit de peste 7%, este considerată imposibil de gestionat fără creșteri de taxe și impozite, în ciuda promisiunilor publice că astfel de modificări nu sunt în plan.

În cadrul unei conferințe axate pe provocările fiscale și impactul IMCA (impozitul minim pe cifra de afaceri), mai mulți specialiști au atras atenția asupra dezechilibrelor din sistemul public și a nevoii urgente de ajustări fiscale. Printre vocile importante s-a aflat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, care a subliniat dimensiunea reală a problemei.

„Dacă ne uităm la deficitul din ianuarie și februarie, sunt 30 de miliarde de lei în două luni. Dacă punem cifrele în perspectivă, orice am face pe zona aceasta de taxe… Pe care toată lumea e de acord că trebuie s-o suplimentăm și toată lumea cred că are și disponibilitatea să plătească în plus… Ideea e cât de mult în plus?

Cât credem că putem colecta, pe zona de impozite, astfel încât să acoperim măcar o lună în plus de deficit la buget?”