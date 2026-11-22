Dacă dispar bani din contul tău printr-o plată sau o retragere pe care nu ai aprobat-o, banca trebuie, de regulă, să îți restituie suma imediat, cel târziu la sfârșitul următoarei zile lucrătoare după ce află despre operațiune. Poți ajunge să suporți o parte din pierdere sau chiar toată pierderea, dar banca trebuie să dovedească motivele pentru care îți cere banii. Legea nr. 209/2019 acoperă plățile cu cardul, transferurile și retragerile de numerar din cont; o operațiune este autorizată numai dacă ți-ai dat acordul pentru ea.

Ce faci imediat când observi că lipsesc bani

Sună banca folosind un număr oficial. Spune ce plată sau retragere nu recunoști și cere blocarea cardului și a accesului online care ar putea fi folosite din nou. Cere înregistrarea unei contestații scrise, pe canalul oficial indicat de bancă. Păstrează dovada trimiterii și numărul de înregistrare. Dacă este un transfer, cere băncii să încerce oprirea sau recuperarea banilor. Salvează extrasul de cont, mesajele, e-mailurile și capturile de ecran. Notează când ai descoperit operațiunea și când ai anunțat banca. Depune plângere la Poliție și notifică Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Poliția Română indică numărul 1911 și platforma pnrisc.dnsc.ro pentru raportarea fraudei. Dacă bănuiești că ți-au fost folosite datele de acces, schimbă parolele de pe un dispozitiv sigur.

Anunță banca înainte să strângi toate dovezile. Plângerea la Poliție ajută la cercetarea fraudei, dar restituirea prevăzută de lege pentru o operațiune neautorizată nu depinde de depunerea ei.

Când anunți banca și când primești banii

Anunță banca imediat ce afli despre operațiunea pe care nu ai aprobat-o. Limita legală pentru semnalarea ei este de 13 luni de la data la care banii au ieșit din cont, dar trebuie să anunți fără întârziere nejustificată. Limita de 13 luni nu se aplică dacă banca nu ți-a pus la dispoziție informațiile despre operațiune, potrivit art. 169.

După ce constată operațiunea sau este anunțată, banca trebuie, de regulă, să restituie suma imediat, cel târziu la sfârșitul următoarei zile lucrătoare, și să readucă acel cont la situația în care ar fi fost fără operațiune, potrivit art. 173. Poate amâna restituirea dacă are motive întemeiate să suspecteze că însuși clientul a comis o fraudă și comunică aceste motive în scris autorității competente.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit la 15 octombrie 2026 că invocarea neglijenței grave a clientului nu permite refuzul restituirii imediate. Dacă arată cu dovezi că neglijența gravă a provocat pierderea, banca poate cere mai târziu recuperarea ei.

Cât din pierdere poți suporta

Dacă un card sau alt instrument de plată a fost pierdut, furat ori folosit fără drept, poți suporta, în regula generală, cel mult 30 de euro sau echivalentul în lei pentru operațiunile făcute înainte să anunți banca, potrivit art. 179. Nu plătești automat această sumă: partea ta nu poate depăși nici pierderea efectivă. Plafonul nu se aplică dacă banca dovedește că ai acționat fraudulos ori ți-ai încălcat intenționat sau prin neglijență gravă obligațiile de siguranță; atunci poți suporta toate pierderile.

După ce ai anunțat folosirea fără drept a instrumentului, nu suporți pierderile produse ulterior, dacă nu ai acționat fraudulos. Nu suporți pierderea nici dacă nu puteai descoperi furtul ori folosirea fără drept înainte de plată, dacă ea a fost cauzată de un angajat sau agent al băncii ori dacă banca nu a cerut verificarea strictă a identității în condițiile art. 177.

De exemplu, dacă după ce ai anunțat banca se mai retrag fără acordul tău 1.000 de lei, iar tu nu ai acționat fraudulos, banca îți restituie cei 1.000 de lei. Pierderea ta pentru această retragere este 0 lei: 1.000 de lei retrași minus 1.000 de lei restituiți. Dacă aceeași retragere s-a făcut înainte de anunț, partea pe care o poți suporta, în regula generală, este cea mai mică dintre 1.000 de lei și echivalentul în lei al celor 30 de euro. Suma exactă în lei depinde de cursul folosit pentru acel plafon.

Ce trebuie să dovedească banca

Dacă spui că nu ai aprobat plata, banca trebuie să dovedească verificarea operațiunii, înregistrarea ei corectă și lipsa unei defecțiuni tehnice, potrivit art. 171. Simpla folosire a cardului ori înregistrarea plății nu dovedește singură că ți-ai dat acordul. Tot banca trebuie să dovedească frauda sau neglijența gravă pe care ți-o impută, potrivit art. 172.

Cum contești un refuz

Trimite băncii o contestație pe canalul oficial pe care îl indică și cere număr de înregistrare. Un mesaj scurt poate cuprinde datele necesare: „Contest operațiunea din [data], în valoare de [suma], pe care nu am autorizat-o. Am observat-o la [data și ora] și am anunțat banca la [data și ora], prin [canal]. Solicit restituirea sumei potrivit art. 173, readucerea contului la situația anterioară și răspuns scris. Atașez [dovezile disponibile]. Vă rog să îmi comunicați numărul de înregistrare.”

Păstrează extrasul cu operațiunea, mesajele și capturile, corespondența cu banca și comerciantul, contestația, dovada trimiterii, numărul de înregistrare și copia plângerii la Poliție. Dacă banca refuză restituirea, cere motivele refuzului în scris.

Banca trebuie să răspundă la reclamația privind serviciile de plată în cel mult 15 zile lucrătoare. În situații excepționale, răspunsul final nu poate întârzia peste 35 de zile lucrătoare, potrivit art. 224. Aceste termene pentru răspunsul la reclamație nu înlocuiesc termenul de restituire a banilor.

Dacă refuzul rămâne, poți reclama încălcarea drepturilor tale la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, inclusiv prin portalul său de reclamații. Poți apela și la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar: trebuie să dovedești că ai încercat mai întâi să rezolvi problema direct cu banca, iar după 30 de zile fără răspuns sau cu un răspuns care nu te mulțumește te poți adresa Centrului. Procedura este gratuită pentru consumator și durează cel mult 90 de zile; rămâne deschisă și calea instanței.

Întrebări frecvente

Dacă am introdus un cod primit pe telefon, înseamnă că am aprobat plata?

Nu automat. Folosirea unui instrument de plată nu dovedește singură acordul tău, iar banca trebuie să aducă probele privind operațiunea. Dacă dovedește că ai încălcat intenționat sau prin neglijență gravă obligațiile de siguranță, poate cere ulterior recuperarea pierderii.

Dacă am făcut eu transferul după ce am fost păcălit, primesc automat banii înapoi?

Nu. Dacă ai inițiat și ai aprobat transferul, regula restituirii unei operațiuni neautorizate nu se aplică automat. Anunță totuși banca imediat și cere să încerce oprirea sau recuperarea sumei.

Ce se întâmplă dacă am trimis bani la un cont greșit?

Dacă ai aprobat transferul către un cont al cărui număr l-ai introdus greșit, banca trebuie să facă eforturi rezonabile pentru recuperarea banilor. Recuperarea nu este garantată.

Se aplică aceleași reguli unui portofel cu monedă electronică?

Există o situație specială pentru anumite instrumente de monedă electronică. Dacă furnizorul nu poate bloca instrumentul ori îngheța contul și sunt îndeplinite limitele legale de cel mult 150 de euro, regulile din art. 173-179 pot să nu se aplice.

Surse verificate la 22 noiembrie 2026: Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată; Curtea de Justiție a Uniunii Europene, hotărârea în cauza C-70/25 din 15 octombrie 2026; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar; Poliția Română; SiguranțaOnline; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.