Creșterea prețurilor la energie apasă tot mai mult pe bugetele românilor, iar statul încearcă să sprijine categoriile vulnerabile printr-un nou program de subvenții. Începând cu 20 august, persoanele cu venituri reduse pot solicita vouchere pentru plata energiei electrice, un ajutor financiar care se acordă lunar până în primăvara anului viitor.

Vouchere pentru energie. Cum se depune cererea și cine este eligibil

Românii cu venituri mici se pot înscrie pentru tichetele de energie prin platforma EPIDS, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și disponibilă la adresa epids.mmuncii.ro. Cei care nu au acces la internet pot depune cererile în format fizic la primăria de domiciliu sau la oficiile Poștei Române, începând cu 28 august 2025.

Beneficiari sunt:

persoanele singure cu venit net de până la 1.940 lei/lună ;

familiile cu venit net pe membru de maximum 1.784 lei/lună.

Cei care primesc venit minim de incluziune intră automat în sistem, fără să fie nevoie să depună o cerere separată. Condiția este ca solicitantul să aibă domiciliul stabil în România sau să poată dovedi că locuiește legal în țară.

Valoarea voucherelor și modul de utilizare

Tichetul de energie are valoarea de 50 lei/lună și este valabil exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la 31 martie 2026. Sprijinul nu se acordă în numerar și nici prin virament bancar, ci doar prin decontare directă la oficiile poștale, unde beneficiarii trebuie să prezinte factura și actul de identitate.

„Sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie. Platforma digitală lansată astăzi poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic. Un stat responsabil este acela care are grijă de oamenii săi atunci când le este cel mai greu. Tichetele de energie sunt o garanție a solidarității”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Voucherul poate fi folosit timp de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul rămas poate fi utilizat oricând până la termenul final.

Termene, obligații și asistență pentru beneficiari

Cererile pentru tichetele de energie se depun o singură dată. Pentru facturile aferente lunilor iulie și august 2025, solicitările trebuie înregistrate în aplicația EPIDS cel târziu până la 27 septembrie 2025.

Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de furnizare a energiei. În cazul în care beneficiarul își schimbă adresa sau se modifică structura familiei, este necesară depunerea unei noi cereri, fie online, fie la primăria de domiciliu ori la poștă.

Pentru întrebări suplimentare, cetățenii pot suna la Call-center 021.93.09 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau pot trimite un mesaj la adresa de e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro.

Acest ajutor vine într-un context dificil: aproape patru milioane de gospodării din România se vor confrunta cu facturi aproape duble în august, odată cu aplicarea noilor scumpiri.