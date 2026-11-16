Aurul a coborât luni, 16 noiembrie 2026, la 3.855,06 dolari pe uncie, cel mai mic preț internațional din septembrie 2025, potrivit cotației publicate de Anadolu Agency la 07:20 GMT. Pentru cei care dețin aur în România, scăderea în dolari nu arată singură cât valorează metalul în lei sau cât ar primi la vânzare.

La momentul acelei cotații, noul curs BNR pentru 16 noiembrie nu fusese comunicat. Ultima valoare disponibilă pentru aur era cea din 13 noiembrie: 605,8788 lei pe gram, față de 597,4380 lei pe gram la 2 noiembrie. Diferența dintre cele două valori este de 8,4408 lei pe gram, în plus, deși aurul scăzuse între timp pe piața internațională.

De ce scăderea în dolari nu se vede la fel în lei

Prețul internațional al aurului este exprimat în dolari, iar valoarea lui în lei depinde și de cursul dolarului. Cursul folosit la 16 noiembrie era de 4,8428 lei pentru un dolar, față de 4,7658 lei la 2 noiembrie, potrivit datelor atribuite BNR. Dolarul era astfel cu 0,0770 lei mai scump.

Comparația dintre valorile BNR arată schimbarea în lei până la cursul comunicat pe 13 noiembrie, nu efectul scăderii aurului din dimineața de 16 noiembrie. Cele două cotații sunt din zile diferite și nu pot fi scăzute una din cealaltă pentru a afla cât a pierdut luni un deținător de aur.

La vânzarea unui lingou contează prețul de răscumpărare

Cursul BNR nu este suma pe care un comerciant o plătește pentru un gram de aur adus la vânzare. Comerciantul are un preț la care vinde lingoul clientului și altul la care îl răscumpără. Diferența dintre ele reduce suma recuperată de cel care a cumpărat aur fizic.

Într-o comparație publicată de Comparator Aur pentru lingouri de un gram, la 15 noiembrie, diferența dintre prețul de cumpărare și cel de răscumpărare varia între 10,10% și 31,79%, în funcție de comerciant. În ofertele de la capetele comparației, aceasta însemna 64 de lei, respectiv 280 de lei. Procentele descriu diferența dintre cele două prețuri ale comerciantului, nu scăderea aurului într-o singură zi.

Ce arată cotațiile internaționale și ce urmează

Cotația de 3.855,06 dolari pe uncie era cu 26,69 dolari, sau 0,69%, sub cea anterioară, potrivit Anadolu Agency. Prețul se poate schimba însă în aceeași zi: la 06:41 GMT, Reuters indica 3.840,52 dolari pe uncie pentru aurul cumpărat și vândut imediat și 3.843,60 dolari pentru contractele cu livrare în decembrie. Sunt cotații înregistrate la altă oră și pentru piețe diferite.

În istoricul contractelor tranzacționate la bursa COMEX, prețul de închidere din 16 noiembrie apare la 3.859,70 dolari pe uncie, cel mai mic din 29 septembrie 2025. La închiderea din acea zi de septembrie, valoarea fusese de 3.855,20 dolari. Nici aceste prețuri ale contractelor nu sunt prețuri de răscumpărare pentru un lingou în România.

Așteptările privind creșterea dobânzilor din SUA au apăsat asupra aurului: metalul nu plătește dobândă, spre deosebire de unele plasamente în dolari. Banca centrală americană are următoarea ședință programată pe 8 și 9 decembrie 2026, iar decizia este așteptată pe 9 decembrie. Până atunci, o majorare a dobânzii rămâne o așteptare a pieței, nu o decizie luată.