Românii care muncesc și au sub 40 de ani pot cere 20.000 de euro ca să se mute în Sardinia sau 30.000 de euro dacă aleg un loc unde trăiesc sub 5.000 de oameni. Regiunea Autonomă Sardinia, condusă de Alessandra Todde, a deschis acest program pentru anul 2026 printr-un aviz public pentru atragerea lucrătorilor sub 40 de ani.

Cererea trebuie să ajungă la autoritatea regională până la 29 noiembrie 2026, ora 16:00. Banii se acordă o singură dată, dar nu intră în cont odată cu aprobarea cererii: autoritatea verifică mai întâi mutarea și celelalte condiții.

Cine poate cere 20.000 sau 30.000 de euro

Solicitantul trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să nu fi împlinit 40 de ani în ziua depunerii cererii și să lucreze deja. Sunt acceptați salariații, cei care lucrează pe cont propriu și antreprenorii. O promisiune de angajare viitoare nu îndeplinește condiția.

Programul este deschis și persoanelor venite din străinătate, deci și românilor care îndeplinesc regulile. Cine nu locuiește încă în Sardinia trebuie să își mute oficial reședința acolo în cel mult șase luni de la admitere. Pot solicita ajutorul și cei care s-au mutat din afara regiunii între 1 ianuarie 2026 și data cererii.

Suma de 30.000 de euro depinde de localitatea în care beneficiarul locuiește efectiv, nu doar de cea trecută în cerere. Pentru pragul de 5.000 de locuitori, autoritatea folosește cele mai recente date statistice italiene disponibile la publicarea avizului; schimbările ulterioare ale populației nu modifică acest calcul.

Cererea se trimite prin poștă electronică certificată

Procedura cere o adresă PEC, sistemul italian de poștă electronică ce confirmă livrarea mesajului. Contează ora din confirmarea de livrare, nu momentul în care solicitantul începe să pregătească mesajul. Pagina oficială a programului conține avizul și formularele.

Se completează și se semnează formularul unic, cu datele personale, reședința, localitatea aleasă, munca desfășurată și planul de stabilire în Sardinia.

Se atașează un document de identitate valabil și se indică adresa PEC a solicitantului. Lipsa acestor elemente duce la excluderea cererii.

Mesajul se trimite la [email protected], cu subiectul „AVVISO UNDER 40-2026”, până la 29 noiembrie 2026, ora 16:00, conform instrucțiunilor oficiale pentru depunere.

Antreprenorii nu trebuie să depună un plan de afaceri separat. Ajutorul este pentru stabilirea în Sardinia, nu pentru plata investițiilor sau a cheltuielilor profesionale.

Când se plătesc banii și când pot fi ceruți înapoi

După admitere, autoritatea verifică reședința efectivă, activitatea profesională, localitatea care stabilește suma și angajamentele asumate. Abia apoi face plata. Beneficiarul trebuie să își păstreze reședința în Sardinia timp de cinci ani, calculați de la data la care mutarea este înregistrată oficial; controalele au loc cel puțin anual și la sfârșitul perioadei.

Schimbările care țin de îndeplinirea condițiilor trebuie comunicate în 30 de zile. Pierderea involuntară a locului de muncă după depunerea cererii nu înseamnă automat pierderea ajutorului, dacă situația este comunicată și celelalte obligații sunt respectate.

Încălcarea obligației de a locui în Sardinia poate duce la recuperarea întregii sume deja plătite. Înaintea unei decizii nefavorabile, autoritatea trebuie să comunice ce a constatat și calculul banilor ceruți înapoi; beneficiarul are 30 de zile pentru explicații și documente.

Cum sunt aleși beneficiarii dacă bugetul nu ajunge

În 2026 sunt puse deoparte 8 milioane de euro. Bugetul anunțat pentru anii 2026-2028 este de 56 de milioane de euro. Dacă banii acoperă toate cererile eligibile, nu se face clasament. Dacă nu ajung, avizul prevede un punctaj de cel mult 100 de puncte:

Munca în sănătate sau în serviciile de sănătate și asistență socială din Sardinia: 40 de puncte; calificarea singură nu este suficientă.

Mutarea într-un loc unde trăiesc sub 5.000 de oameni aduce 30 de puncte.

Întoarcerea în Sardinia a unei persoane originare de acolo: 10 puncte.

Vârsta solicitantului: până la 10 puncte.

Mutarea familiei: până la 10 puncte.

La punctaj egal, are prioritate persoana mai tânără. Criteriile au fost anunțate inițial la 22 octombrie 2026, iar avizul pentru depunerea cererilor a fost publicat la 12 noiembrie. După evaluarea primei ediții, autoritatea regională urmează să stabilească regulile pentru anul 2027.