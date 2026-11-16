Prosumatorii cu instalații de cel mult 200 kW au reguli noi pentru energia trimisă în rețea: furnizorul calculează lunar cât se scade din consum și ce surplus rămâne de plătit sau de folosit pentru alte facturi. Ordinul nr. 67/2026 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), condusă de George-Sergiu Niculescu, a intrat în vigoare la 13 noiembrie 2026.

Potrivit ANRE, calculul lunar se aplică energiei livrate din 26 iulie 2026, inclusiv în contractele deja încheiate. Dacă prosumatorul nu alege să folosească surplusul pentru alte facturi, furnizorul îi plătește suma rămasă la scadența documentului pentru energia livrată, fără cerere lunară.

Înainte, energia produsă peste consum putea fi folosită timp de cel mult 24 de luni de la facturare, potrivit explicațiilor publicate de ANRE în iunie 2025. Noul ordin înlocuiește Ordinul ANRE nr. 15/2022 și stabilește separat cum se achită energia rămasă din vechiul sistem.

Ce parte din energia livrată se plătește

Pentru fiecare loc de producere și consum, furnizorul compară lunar energia trimisă în rețea cu energia luată din rețea. Scade din consum cel mult cantitatea livrată în aceeași lună. Dacă prosumatorul a livrat mai mult decât a consumat din rețea, diferența este surplusul a cărui valoare poate fi plătită sau folosită pentru alte facturi.

Metodologia publicată în Monitorul Oficial nr. 946 din 13 noiembrie 2026 cere ca întreaga cantitate livrată și surplusul să apară în documentele emise lunar. Compensarea prin scăderea cantităților se aplică, la cerere, locurilor cu instalații de cel mult 200 kW. Pentru contractele deja în derulare, prevederile obligatorii ale Legii nr. 160/2026 se aplică fără semnarea unui act adițional.

Regulile privind scăderea cantităților nu sunt aceleași pentru instalațiile de peste 200 kW și de cel mult 400 kW. Pentru acestea, metodologia prevede un calcul financiar al energiei livrate, nu scăderea lunară a cantității livrate din cea consumată.

Când intră banii pentru surplus

Surplusul se trece lunar în documentul emis pentru energia livrată, numit în metodologie „document de origine”. Dacă nu există o opțiune valabilă de folosire a banilor pentru alte facturi, furnizorul plătește suma disponibilă la scadența acelui document. Aceasta nu este neapărat aceeași zi cu scadența facturii de consum.

Când prosumatorul alege să folosească suma pentru o altă factură, banii acoperă plata acesteia potrivit regulilor de alocare. Pentru o factură care încă nu a ajuns la scadență, plata programată se face la prima dintre cele două date: scadența acelei facturi și scadența documentului pentru energia livrată. Sumele deja scadente nu pot fi amânate din cauza deconturilor emise mai târziu sau a schimbărilor din sistemele informatice ale furnizorului.

Cum se achită energia rămasă din vechiul sistem

Energia livrată până la 25 iulie 2026 inclusiv și rămasă necompensată are un tratament separat de surplusul calculat lunar pentru livrările noi. Furnizorul face regularizarea la primele facturi emise după 13 noiembrie 2026, data intrării în vigoare a metodologiei.

Soldul în bani rămas după regularizare trebuie plătit până la împlinirea a 40 de zile lucrătoare calculate de la 13 noiembrie 2026. Acest sold nu mai poate fi folosit ulterior pentru facturile altor locuri de consum. Termenul de 40 de zile lucrătoare privește acest report vechi, nu fiecare surplus lunar nou.

Cine poate folosi surplusul pentru alte facturi

După compensarea consumului de la locul unde produce energia, prosumatorul poate alege să folosească valoarea rămasă pentru facturi eligibile de la alte locuri de consum ale sale, dacă acestea sunt la același furnizor. Legea nr. 160/2026 permite persoanelor fizice cu instalații de cel mult 27 kW pe loc de consum să folosească suma și pentru facturi de gaze naturale la același furnizor.

Furnizorii au termen până la 31 decembrie 2026 să își adapteze sistemele informatice și procedurile. ANRE precizează că, până atunci, trebuie să aplice regulile cu sistemele existente sau cu soluții temporare, fără să amâne drepturile prosumatorilor. Legea prevede compensarea prin scăderea cantităților pentru instalațiile de cel mult 200 kW până la 31 decembrie 2030.