Consumul de electricitate al populației a scăzut cu 11,2% în primele zece luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Scăderea nu înseamnă că fiecare familie a primit o factură mai mică.

Cifra INS privește consumul înregistrat pentru întreaga categorie „populație”, nu consumul fiecărei locuințe. Pentru suma de plată contează și prețul energiei, care a crescut în România în perioada pentru care există o comparație oficială.

Prețul mai mare poate anula economia de energie

Prețul final al electricității pentru gospodăriile din România a crescut cu 51,6% în prima jumătate a anului 2026 față de prima jumătate din 2025, arată datele Eurostat publicate la 30 octombrie. Această comparație a prețurilor acoperă șase luni, în timp ce scăderea consumului anunțată de INS acoperă zece luni. Cele două procente nu pot fi puse împreună pentru a calcula schimbarea unei facturi.

O familie poate folosi mai puțini kilowați-oră și totuși să plătească mai mult dacă prețul pe unitate de energie sau sumele fixe de pe factură cresc. Cifra națională de 11,2% nu arată câți kilowați-oră a economisit o anumită familie și nici cât a plătit aceasta.

Consumul populației scădea și după primele opt luni

În comunicatul INS publicat la 15 octombrie 2026, consumul populației pentru primele opt luni ale anului era de 7.090,1 milioane kWh. Era cu 900,9 milioane kWh, adică 11,3%, sub nivelul din aceeași perioadă a anului 2025. Noua scădere de 11,2% privește primele zece luni și aceeași comparație cu 2025.

În comunicatul pentru opt luni, INS precizează că producția de energie solară include și energia produsă de prosumatori, adică oameni sau firme care au panouri și produc curent. Cifra de consum pentru „populație” nu arată separat câtă energie produsă acasă a fost folosită pe loc. De aceea, scăderea statistică nu arată singură cum s-a schimbat întreaga cantitate de curent folosită în locuințe.

Țara a consumat mai puțin, deși a produs mai mult

În primele zece luni din 2026, consumul național de electricitate a fost de 35,7185 milioane MWh, cu 4,1% sub cel din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit cifrelor INS. Consumul economiei a scăzut cu 1,8%, iar cel pentru iluminatul public cu 6,7%. Aceste procente descriu categorii diferite și nu sunt scăderi ale facturilor.

În același interval, România a produs 37,8746 milioane MWh de electricitate, cu 1,8% mai mult decât cu un an înainte. Parcurile fotovoltaice au produs 6,0305 milioane MWh, cu 52,3% mai mult, în timp ce producția nucleară a scăzut cu 30,9%. Termocentralele au rămas cea mai mare sursă de electricitate, cu 11,7689 milioane MWh.

Importurile au coborât cu 3,4%, la 13,6268 milioane MWh, iar exporturile au urcat cu 12,3%, la 11,8168 milioane MWh, conform datelor INS pentru cele zece luni. Aceste volume nu sunt prețurile plătite de gospodării.

Scăderea consumului național nu a fost identică în fiecare lună. Transelectrica arată pentru primele nouă luni din 2026 o creștere de 6,29% în ianuarie și scăderi în celelalte luni, de la 0,91% în martie până la 7,07% în iulie, față de lunile corespunzătoare din 2025. Acestea sunt date despre consumul întregii țări, nu despre consumul lunar al populației.

Facturile arată ce s-a schimbat pentru o familie

Pentru o locuință, comparația utilă este între facturile pentru aceleași luni din 2025 și 2026. Cantitatea în kWh arată dacă a folosit mai puțină energie; prețul final, eventualele sume fixe și totalul de plată arată dacă a cheltuit mai puțini bani.