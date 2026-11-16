Rata estimată pentru un apartament nou cu două camere ar lua între 22% și 32% din venitul unei familii cu două salarii medii, în șase orașe, potrivit unei analize Imobiliare.ro Finance. Brokerul face parte din grupul Imobiliare.ro, controlat de Ringier România, iar procentele sunt cele mai mici în București și cele mai mari în Cluj-Napoca și Brașov.

Calculul presupune un avans de 15%, un credit pe 30 de ani și cea mai mică dobândă luată în considerare de broker. Fiecare dintre cei doi adulți câștigă salariul mediu net din județul său, aferent lunii iulie 2026. Ratele nu ar ocupa aceeași parte din bugetul unei familii cu alte venituri sau cu o altă dobândă.

Cât din cele două salarii ar merge la rată

Analiza folosește prețurile estimate pentru apartamente noi în septembrie 2026 și salariile medii nete județene din iulie, atribuite Institutului Național de Statistică (INS). Procentele de mai jos compară rata lunară cu două salarii medii, nu cu salariul unei singure persoane.

Oraș Salariu mediu net pe persoană, lei/lună Rata din venitul familiei, % București 7.469 22 Timișoara 6.202 23 Iași 5.509 24 Constanța 4.989 28 Cluj-Napoca 6.952 32 Brașov 5.488 32

În București, rata estimată este de 3.215 lei pe lună pentru un împrumut de 602.343 de lei. În Cluj-Napoca, ajunge la 4.410 lei pentru un împrumut de 826.089 de lei. Salariile mai mari din Cluj nu acoperă diferența dintre cele două rate: familia din simulare alocă creditului 32% din venit, față de 22% în Capitală.

În Timișoara, rata estimată este de 2.862 de lei pe lună, iar în Constanța, de 2.843 de lei. Sumele sunt apropiate, dar partea luată din venitul familiei diferă: 23% în Timișoara și 28% în Constanța. Pentru Brașov, brokerul estimează o rată de 3.509 lei pe lună.

Cu un singur salariu, aceeași rată apasă de două ori mai mult

Dacă unul dintre cele două salarii egale ar dispărea, iar rata ar rămâne neschimbată, partea din venit folosită pentru plată s-ar dubla. Din procentele rotunjite ale analizei rezultă aproximativ 44% în București și 64% în Cluj-Napoca sau Brașov. Acesta este un calcul pentru a vedea efectul unui venit pierdut, nu o rată sau o aprobare oferită de bancă unei persoane singure.

Analiza folosește un plafon al ratei de 45% din venit pentru prima achiziție a unei locuințe. În exemplul cu un singur salariu, ponderea calculată pentru Cluj-Napoca și Brașov ar trece de acest plafon. Alte credite ale familiei ar reduce și ele suma lunară disponibilă pentru noua rată.

Prețul cerut și rata lunară nu sunt tot costul cumpărării

În București, apartamentul de 52 de metri pătrați este evaluat în analiză la circa 132.700 de euro; în Iași, la 108.940 de euro. Reperul de preț este Indicele Imobiliare.ro din septembrie 2026. Calculatorul public al brokerului precizează că datele sale precompletate sunt prețuri cerute de vânzători, nu sume la care locuințele au fost vândute.

Avansul de 15% se plătește înaintea ratelor. La prețul estimat pentru București, el ar însemna 19.905 euro, prin înmulțirea celor 132.700 de euro cu 15%. La cumpărare pot apărea și alte plăți: modelul public al brokerului folosește costuri de tranzacție de 3,5% și ia în calcul mobilarea, dacă nu este inclusă în preț, precum și întreținerea locuinței.

Calculatorul public pentru comparația dintre chirie și cumpărare folosește o dobândă fixă de 5,4% în primii cinci ani. După aceea, modelul adună o marjă de 1,7% la IRCC, cifra care intră în dobânda unor credite în lei: la valoarea IRCC de 5,25% introdusă în calculator, dobânda variabilă rezultă la 6,95%. Acesta este un model separat de comparația ratelor din cele șase orașe, pentru care brokerul indică folosirea celei mai bune dobânzi disponibile, fără a identifica oferta bancară.

Salariile și prețurile din simulare aparțin unor luni diferite. INS a publicat la 12 noiembrie 2026 un comunicat pentru salariile din septembrie și indică baza TEMPO pentru seriile de date; procentele din această comparație rămân însă calculate cu veniturile din iulie.