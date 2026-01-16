Armata Română va fi înzestrată cu 1.000 de transportoare blindate 4×4 de tip Cobra 2, în urma unui contract în valoare de aproximativ un miliard de dolari. După un prim lot importat, majoritatea vehiculelor vor fi produse pe teritoriul României. Primele unități au fost deja livrate, potrivit informațiilor Digi24.

Primul lot, fabricat în Turcia, a ajuns la București

O primă tranșă de 194 de mașini de luptă a sosit deja la București și urmează să fie repartizată unităților militare din țară, pentru a intra în dotarea forțelor terestre. Conform jurnalistului Valentin Stan de la Digi24, aceste prime blindate au fost fabricate în Turcia, la o unitate de producție aflată la circa 100 de kilometri de Istanbul. Livrarea acestui lot inițial reprezintă prima etapă a contractului multianual pentru modernizarea parcului de vehicule blindate al armatei.

Recepția transportoarelor contribuie la îndeplinirea obiectivelor de modernizare ale Ministerului Apărării Naționale. Militarii vor începe antrenamentele pe noile platforme de luptă după distribuirea acestora în unitățile din țară, asigurându-se astfel tranziția către echipamentele de nouă generație.

Producția se mută în România, la Mediaș

Conform contractului, restul blindatelor, până la un total de 1.000 de unități, vor fi fabricate integral în România, la unitatea de producție din Mediaș. Decizia implică un transfer de tehnologie ce va contribui la dezvoltarea industriei naționale de apărare prin crearea de locuri de muncă și consolidarea capacităților locale de producție și mentenanță. Producția internă va securiza lanțul de aprovizionare și va permite efectuarea reparațiilor și modernizărilor cu resurse proprii.

Costul total pentru cele 1.000 de vehicule se ridică la aproximativ un miliard de dolari, sumă ce va fi achitată de Ministerul Apărării Naționale. Conform calendarului de livrare, toate blindatele Cobra 2 vor intra în dotarea Armatei Române până la sfârșitul anului 2027. Ritmul livrărilor va asigura înlocuirea treptată a vehiculelor vechi și va crește capacitatea operațională a forțelor armate.

Capabilitățile versatile ale blindatului Cobra 2

Vehiculul blindat Cobra 2, produs de compania turcească Otocar, este o platformă mobilă și versatilă, proiectată pentru a îndeplini diverse misiuni pe câmpul de luptă. Datorită flexibilității sale, poate fi configurat pentru mai multe roluri operaționale. Blindatele pot fi folosite în misiuni de recunoaștere, unde mobilitatea și protecția sunt esențiale pentru culegerea de informații din zone de conflict.

Blindatele pot fi echipate pentru misiuni de atac, în vederea sprijinului de foc pentru infanterie, sau pot fi configurate pentru evacuare medicală (MEDEVAC). Specificațiile tehnice permit transportul în siguranță a până la trei militari răniți de pe câmpul de luptă, sub protecție balistică, spre un punct medical avansat. Polivalența vehiculului Cobra 2 îi permite să răspundă rapid la diverse cerințe tactice.