Din 2 noiembrie 2026, taxa anuală de administrare a programului Global Opportunities din asigurările de viață cu investiții NN scade la 1,6%, de la 1,8% în prospectul din aprilie. Reducerea privește taxa programului, nu toate costurile poliței.

De la aceeași dată, NN înlocuiește fondul în care investește programul cu Goldman Sachs Alpha Enhanced World Equity Active UCITS ETF, un fond cumpărat și vândut la bursă. Programul investește în continuare în acțiuni ale companiilor din lume și în depozite bancare. NN îl încadrează tot în categoria 6 din 7 pentru fluctuațiile valorii și recomandă păstrarea investiției cel puțin cinci ani.

Cât scade costul pentru client

Diferența dintre cele două taxe este de 0,2 puncte procentuale pe an. Pentru un sold ipotetic de 10.000 de lei, rămas neschimbat un an întreg, reducerea ar însemna aproximativ 20 de lei. Suma reală depinde de soldul zilnic și de felul în care se schimbă valoarea investiției.

Ce costuri rămân în poliță

Taxa redusă nu acoperă și protecția oferită de asigurare. În exemplul NN pentru GenT pentru Investiție, o sumă anuală de 5.000 de lei destinată investiției vine cu 402 lei pentru protecție. Plata totală din exemplu este de 5.402 lei pe an.

Pentru același exemplu, NN estimează costuri cumulate de 45.588 de lei după 20 de ani. Aceasta este o estimare pentru plăți repetate timp de 20 de ani, nu o sumă datorată acum și nici costul identic al fiecărei polițe. Costurile concrete depind de contractul clientului.

Ce poate verifica deținătorul poliței

După 2 noiembrie, clientul consultă prospectul și documentul cu costurile aferent produsului său.

Verifică soldul în NN Direct și cere NN, în scris, detalierea costurilor aplicabile contractului său.

Dacă dorește altă alocare, poate transfera unități sau poate schimba destinația plăților viitoare în NN Direct, cu validare prin SMS.