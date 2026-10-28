Fondurile de investiții locale au trecut de 1,5 milioane de investitori raportați în septembrie 2026, dar numai 341.528 erau în fonduri de acțiuni, potrivit datelor Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF). Pragul de 1,5 milioane se referă la toate tipurile de fonduri locale, nu doar la cele care cumpără acțiuni.

Fondurile de acțiuni au avut mai mulți investitori raportați decât în august, dar valoarea lor totală a scăzut, iar retragerile au depășit sumele depuse. Aceste cifre nu arată cât a câștigat sau a pierdut fiecare deținător. Raportarea nu aduce o obligație de vânzare sau un termen nou pentru investitori.

Câți investitori erau în fondurile de acțiuni

Totalul din septembrie rezultă din 1.429.044 de investitori raportați în fondurile deschise locale și 89.098 în fondurile închise. Împreună, cele două categorii însumează 1.518.142. Fondurile locale de acțiuni sunt doar o parte din acest total.

Față de datele AAF pentru august 2026, numărul investitorilor raportați în fondurile de acțiuni a crescut cu 11.824. Totuși, numărul fondurilor din această categorie a crescut de la 27 la 30. Diferența dintre cele două luni nu arată câte persoane au cumpărat pentru prima oară unități de fond.

Perioada Investitori în toate fondurile locale Investitori în fonduri locale de acțiuni Valoarea fondurilor locale de acțiuni, milioane lei Bani depuși minus bani retrași din fondurile de acțiuni, milioane lei August 2026 1.490.589 329.704 17.659 +794,7 Septembrie 2026 1.518.142 341.528 16.307,1 -329,5

Ce înseamnă retragerile din septembrie

În fondurile locale de acțiuni au intrat 823,7 milioane de lei în septembrie și au fost retrași 1.153,2 milioane de lei, arată AAF. Diferența este o retragere netă de aproximativ 329,5 milioane de lei. În același timp, valoarea totală a fondurilor de acțiuni a scăzut cu 7,7% față de august.

Retragerea netă măsoară banii ieșiți din fonduri peste cei nou depuși, nu pierderea fiecărui investitor. Valoarea totală a unui fond se poate schimba și odată cu valoarea investițiilor pe care le deține. De aceea, creșterea numărului de investitori, retragerile și scăderea valorii fondurilor descriu lucruri diferite.

Ce poate verifica un investitor

Deținătorul unor unități de fond poate compara valoarea investiției din extrasul propriu cu suma plătită și cu costurile fondului. Prospectul și documentul cu informații-cheie arată în ce investește fondul și ce costuri are. Pentru un fond nou, ghidul ASF recomandă verificarea autorizării în registrul public, precum și citirea acestor documente înainte de cumpărare.

Următoarele date lunare ale AAF vor arăta cum au evoluat numărul investitorilor și retragerile după septembrie.