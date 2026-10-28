Un șofer de camion care caută de lucru în străinătate găsește în ofertele verificate la sfârșitul lui octombrie 2026 sume de la 2.200 de euro net pe lună pentru Italia până la 3.600 de euro net pentru Germania. Cei 6.000 de euro pe lună prezentați de publicația Car & Motor pentru anumite curse grele din Scandinavia sunt un plafon, nu salariul obișnuit din aceste oferte.

Cifra de 6.000 de euro nu este însoțită de un contract care să arate angajatorul, numărul de ore sau dacă banii sunt înainte ori după taxe. Nici împărțirea între salariu, bani pentru zilele petrecute în deplasare și prime nu este precizată. Înainte de o decizie de angajare, suma din ofertă trebuie citită împreună cu programul și felul în care este plătită.

Ce oferă angajatorii în octombrie

Anunțurile pentru Italia, Belgia și Germania indică sume diferite și condiții diferite. Sunt exemple de locuri de muncă, nu o medie a salariilor din Europa.

Țara Banii anunțați, euro net pe lună Condiții din ofertă Italia 2.200 Permis C+E, card pentru înregistrarea timpului de condus, cel puțin un an de experiență și italiană la nivel mediu Belgia 3.000-3.300 Engleză sau franceză; o variantă de program este de patru săptămâni lucrate și două acasă Germania Până la 3.600 Permis CE și atestat pentru transport de marfă; sunt primiți și candidați fără experiență

Oferta pentru Belgia expira la 28 octombrie 2026. Anunțul desparte plata în salariu brut, bani pentru zilele de deplasare și alte sume, astfel că valoarea netă afișată nu trebuie confundată cu salariul de bază. În Germania, angajatorul anunță și o primă unică de 250 de euro net, separată de suma lunară. Oferta pentru Italia menționează un contract încheiat potrivit legislației române.

De ce sunt căutați șoferii

Un sondaj al Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere, IRU, pentru 2025 arată circa 502.000 de posturi de șofer de camion neocupate în Europa. Rezultatele au fost publicate la 30 iunie 2026. IRU estimează că aproximativ 660.500 de șoferi europeni ar putea ajunge la pensionare până în 2030.

În aproape toate piețele analizate, lipsa șoferilor era mai mare în 2025 decât la nivelul de referință din 2021. Aproape două treimi dintre firmele europene de transport chestionate au spus că refuză contracte noi pentru că nu au destui șoferi. Lipsa de personal nu transformă însă plafonul de 6.000 de euro într-o sumă promisă fiecărui candidat.

Ce acte și condiții trebuie verificate

În România, pentru transportul de marfă cu vehicule de peste 3,5 tone, șoferul are nevoie de atestat profesional. Potrivit aceleiași ordonanțe, în forma în vigoare la 28 octombrie 2026, permisul C sau CE se obține de regulă de la 21 de ani. Excepția de la 18 ani este legată de pregătirea profesională inițială și de codul înscris pe permis.

Regulile europene aplicabile transportului rutier limitează condusul la nouă ore pe zi, cu cel mult două zile de câte zece ore într-o săptămână. După patru ore și jumătate la volan este necesară o pauză de cel puțin 45 de minute. Programul de rotație dintr-un anunț arată când se întoarce șoferul acasă, nu câte ore poate conduce fără pauză.

Pentru un candidat care compară ofertele, pașii sunt aceștia:

Verifică numele angajatorului și cere contractul înainte de plecare. În contract caută suma înainte și după taxe, banii de deplasare, primele, cazarea, transportul și programul de întoarcere acasă.

Verifică permisul cerut pentru camion, atestatul de pregătire profesională și cardul care înregistrează timpul de condus. Pentru obținerea atestatului, Autoritatea Rutieră Română publică înscrierea la examene și cererile pentru documente.

Dacă pleacă temporar printr-o firmă românească, cere angajatorului documentul A1, care arată în ce țară rămâne asigurat social.

Anunțul pentru Germania indică drept termen de valabilitate 7 noiembrie 2026.