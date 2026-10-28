România avea la 26 octombrie 2026 cu aproximativ 3,4 TWh mai puține gaze în depozite decât la aceeași dată din 2025, potrivit comparației publicate de Profit.ro. Diferența înseamnă 3,4 miliarde de kilowați-oră. Pentru gospodării, un stoc mai mic nu duce automat la facturi mai mari.

La acea dată, în depozitele din România erau 29,8 TWh de gaze, adică 88% din capacitate, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe. Comparația publicată pentru aceeași zi din 2025 indică 33,2 TWh. Acestea sunt cantități aflate în depozite la nivelul țării, nu gaze rezervate fiecărei gospodării.

De ce stocul mai mic nu mărește automat factura

Pentru consumul gospodăriilor din 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027, ordonanța privind prețul gazelor cere aplicarea valorii mai mici dintre prețul din contract și cel calculat după regulile sale. Furnizorul nu stabilește factura doar după cât gaz se află în depozite. Totalul de plată depinde și de cantitatea consumată: mai mulți kilowați-oră pot însemna o factură mai mare chiar dacă prețul pentru fiecare kilowatt-oră rămâne același.

Aceeași ordonanță cere constituirea unui stoc de cel puțin 90% din capacitatea națională până la 31 octombrie 2026. Nivelul de 88% raportat pentru 26 octombrie este anterior acestei date. Din 1 noiembrie începe intervalul de consum de iarnă pentru care sunt prevăzute stocurile.

Ce arată cifrele Romgaz

Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, a raportat o producție brută mai mică și o extracție mai mare din depozite în primele nouă luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. În același timp, a introdus mai puține gaze în depozite. Datele companiei sunt preliminare.

Activitatea Romgaz Ianuarie-septembrie 2025, milioane metri cubi Ianuarie-septembrie 2026, milioane metri cubi Schimbare Gaze produse 3.675,9 3.600,2 Scădere de 2,06% Gaze scoase din depozite 1.249,5 1.490,0 Creștere de 19,25% Gaze introduse în depozite 2.045,7 1.728,9 Scădere de 15,49%

Cifrele Romgaz arată cât gaz a produs și a mutat grupul în cele nouă luni. Ele nu sunt același lucru cu nivelul gazelor aflate în toate depozitele țării la 26 octombrie.

Ce poate verifica un client pe factură

În cazul unei facturi mai mari, clientul poate compara perioada facturată, indexul contorului, consumul în kilowați-oră și prețul final cu datele din contract. Factura trebuie să arate și componentele prețului. Dacă găsește o eroare, clientul trimite o reclamație scrisă furnizorului, împreună cu factura și datele contorului. Dacă problema nu se rezolvă, se poate adresa ANRE.

Romgaz are programată pentru 13 noiembrie 2026 publicarea rezultatelor financiare consolidate pentru primele nouă luni ale anului.