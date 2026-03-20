A murit Patriarhul Filaret la 98 de ani artizanul independenței Bisericii Ucrainene

Patriarhul Filaret, pe numele său Mihailo Denisenko, a încetat din viață la vârsta de 98 de ani. Anunțul a fost făcut de Mitropolitul Epifanie al Ucrainei, care a confirmat decesul uneia dintre cele mai influente figuri ale ortodoxiei ucrainene moderne. Filaret a fost spitalizat recent din cauza unor afecțiuni cronice.

Un omagiu de la succesor

Mitropolitul Epifanie a transmis un mesaj care subliniază moștenirea spirituală lăsată în urmă de Patriarhul Filaret. El a amintit de principiile care i-au ghidat activitatea.

„Ne vom aminti întotdeauna de instrucțiunile Patriarhului Filaret privind importanța menținerii unității Bisericii Ucrainene, precum și lecțiile sale despre conciliere, smerenie și slujire dedicată lui Dumnezeu și oamenilor”, a transmis Mitropolitul Epifanie.

O viață dedicată independenței religioase

Cariera sa a început încă din perioada sovietică. Atunci a activat în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, ajungând chiar la rangul de Mitropolit al Kievului. Numai ca, după destrămarea Uniunii Sovietice, parcursul său s-a schimbat fundamental, Filaret devenind figura centrală în procesul de afirmare a unei biserici ortodoxe independente în Ucraina.

Din 1995, a preluat conducerea Bisericii Ortodoxe Ucrainene – Patriarhia Kievului. A purtat titlul de Patriarh al Kievului și al Întregii Rusii-Ucrainei, numele său fiind direct asociat cu lupta pentru separarea de Moscova.

Controverse și recunoaștere națională

Dar activitatea sa nu a fost lipsită de controverse. E drept că în ultimii ani, viziunea sa privind organizarea și conducerea bisericii a generat numeroase dezbateri în spațiul religios ucrainean.

Moștenirea sa rămâne una complexă.

Și totuși, dincolo de aceste dispute interne, contribuția sa la viața națională a fost recunoscută la cel mai înalt nivel. Până la urmă, cum altfel să recunoști un om a cărui viață s-a confundat cu istoria recentă a țării sale? Ca o confirmare a rolului său istoric, Patriarhul Filaret a fost decorat (în 2019) cu titlul de Erou al Ucrainei.