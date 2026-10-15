Camera Consultanților Fiscali (CCF) contestă criteriile de risc introduse de ANAF pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), susținând că acestea pot trimite contribuabili corecți la inspecție fiscală înainte de restituirea banilor. Organizația avertizează că blocarea lichidităților afectează investițiile și plățile către furnizori.

Potrivit HotNews, organizația a trimis Ministerului Finanțelor și ANAF o adresă privind modificările aduse prin Ordinul Președintelui ANAF 1123/21.09.2026. Acestea privesc soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, prin care firmele cer recuperarea taxei.

Investițiile și situația asociaților pot declanșa verificări

Criticile vizează, între altele, trei criterii folosite pentru identificarea riscului de rambursare necuvenită:

Prezența acționarilor, asociaților sau administratorilor într-o bază de date specială privind acest risc. Baza nu este publică, iar criteriul nu stabilește un prag de deținere în companie. În argumentația prezentată, un asociat cu o participație de 1-15% nu poate determina sau bloca o hotărâre a adunării generale a acționarilor și nici nu este afiliat.

Creșterea semnificativă a sumei cerute la rambursare față de solicitările anterioare. Exemplul prezentat este o achiziție de utilaje de 2 milioane lei care, la cota de 21%, generează deduceri de peste zece ori mai mari decât într-un istoric obișnuit. Critica privește lipsa unei baze de comparație definite: un sold reportat legal 12 luni apare ca o creștere, iar prima solicitare este descrisă, matematic, drept o creștere infinită.

Situația fiscală a furnizorului. Firma care solicită rambursarea nu poate cunoaște declarațiile fiscale D300, D394, D390 și D406 nedepuse de partener, restanțele acestuia, neconcordanțele proprii din e-Factura sau prezența în bazele de date interne. Aceste informații sunt acoperite de secretul fiscal.

În cazul furnizorilor, contează și momentul verificării. CCF critică evaluarea situației acestora la data analizei decontului, în locul datei operațiunilor. Astfel, un furnizor activ și valid când a emis facturile, dar devenit ulterior inactiv, poate afecta retroactiv deconturile clienților, deși aceștia i-au verificat situația la momentul tranzacției.

În susținerea acestei critici este invocată hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Paper Consult (C-101/16). Argumentația amintește că legiuitorul român a corectat abordarea răspunderii pentru fapta altuia începând cu 1 ianuarie 2017.

CCF contestă fundamentarea indicatorilor de risc

Despre verificarea documentului care justifică ordinul, Doru Dudaș, fost vicepreședinte ANAF și director general în Ministerul Finanțelor, în prezent președinte al Comitetului fiscal CCF, a afirmat în declarația relatată de HotNews: „Am studiat Referatul de fundamentare și motivare încercând să identificăm analizele acestor noi criterii, scopul urmărit de administrația fiscală prin introducerea lor, motivele de fapt și argumentele juridice ale introducerii lor, respectiv estimarea efectelor utilizării acestor criterii. Spre surprinderea noastră, în acest document de fundamentare a schimbării de paradigmă a mecanismului de rambursare a TVA realizată prin Ordin nu există nicio fundamentare în sensul celor de mai sus pentru niciunul din cei 24 (13+11) de noi indicatori de risc fiscal pe baza cărora se stabileste dacă un decont de TVA cu opțiune de rambursare prezintă un risc de rambursare necuvenită și, drept urmare, va fi supus unei inspecții fiscale anticipate”

Organizația susține și că Referatul de fundamentare nu prezintă nici măcar sumar situația existentă, pe baza statisticilor ANAF, astfel încât să poată fi identificate dificultățile mecanismului anterior. Adresa transmisă autorităților cuprinde toate problemele identificate de consultanți, nu doar criteriile exemplificate.

Întârzierile la rambursare se transmit către furnizori

Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, a explicat efectele economice și bugetare în declarația relatată de HotNews: „Înțelegem că mecanismul are ca scop protejarea bugetului împotriva rambursărilor necuvenite. Aplicat extensiv, asupra unor contribuabili care nu prezintă un risc real, produce efectul opus: o pierdere de venituri bugetare mai mare decât riscul pe care îl previne. Lipsa lichidităților și amânarea investițiilor reduc volumul activității, cifra de afaceri și profitul. Bugetul încasează mai puțin impozit pe profit, iar TVA colectată din livrările pe piața internă scade odată cu acestea. Investițiile amânate nu mai generează veniturile viitoare din care s-ar fi plătit impozite”

În evaluarea prezentată, întârzierea plăților transferă lipsa de lichidități către furnizori. Aceștia ajung, la rândul lor, să își amâne plățile, inclusiv obligațiile fiscale curente, și să își reducă activitatea. Blocajul pornit de la o singură firmă se poate transmite astfel de-a lungul lanțului economic, cu efecte asupra încasărilor bugetare la fiecare etapă.

Referitor la condițiile unui mecanism de filtrare a riscului, Manolescu a adăugat: „Ne exprimăm convingerea că obiectivul comun (un filtru care lovește frauda, nu economia corectă) este realizabil cu instrumentele digitale existente, cu condiția respectării regulilor pe care propriul nostru sistem le aplică pretutindeni altundeva: praguri, faptă proprie, analiză individuală și cale de atac”