Alegerile locale din Franța, considerate un barometru pentru prezidențialele de anul viitor, au redesenat harta politică a țării. Partidul de extremă dreapta Adunarea Națională a obținut câștiguri în orașe mici și mijlocii, în timp ce partidul președintelui Emmanuel Macron, Renaissance, a înregistrat primele sale victorii locale majore la Bordeaux și Annecy. totusi, pentru tabăra prezidențială, veștile nu sunt tocmai bune.

Principalii câștigători ai serii

Emmanuel Grégoire, un politician de 48 de ani, a devenit noul primar al Parisului. Victoria sa zdrobitoare extinde dominația de 25 de ani a Partidului Socialist în capitala Franței. Un alt nume important este Edouard Philippe, fostul prim-ministru al lui Macron. Acesta și-a condiționat candidatura la Palatul Elysée de câștigarea unui nou mandat de primar în orașul său natal, Le Havre, o condiție pe care acum a îndeplinit-o, consolidându-și poziția în cursa pentru președinție.

Surpriza vine de la Nisa, capitala neoficială a Coastei de Azur, unde noul primar este Eric Ciotti. Acesta, un personaj controversat din partidul conservator Les Républicains, a cochetat în trecut cu o alianță cu Adunarea Națională a lui Marine Le Pen. Victoria sa, obținută după o rivalitate locală intensă, este văzută ca un succes parțial și pentru extrema dreaptă, care câștigă un aliat puternic. E drept că viziunea lui Ciotti, care pledează pentru privatizări în masă și îl admiră pe președintele libertarian al Argentinei, Javier Milei, nu se aliniază perfect cu discursul lui Le Pen, care se autodefinește ca nefiind „nici de stânga, nici de dreapta” și apără anumite componente ale statului social.

Extrema dreaptă, victorie cu gust amar

Președintele Adunării Naționale, Jordan Bardella, a declarat că partidul său „a realizat cea mai mare pătrundere din întreaga sa istorie”. Iar Marine Le Pen a completat, spunând că formațiunea a câștigat „zeci de orașe”.

Numai că lucrurile stau puțin diferit la o analiză mai atentă. Cum vine asta? Sistemul de vot în două tururi pare să fi blocat din nou accesul extremei drepte la victorie în ținte cheie precum Nîmes și Toulon. Mai mult, după un rezultat istoric în primul tur la Marsilia, candidatul partidului a fost învins categoric în turul al doilea. Așadar, un avans notabil, dar nu o victorie totală.

Macron, marele perdant?

Președintele francez și-a aruncat discret sprijinul în spatele a doi candidați importanți, ambii pierzători. Rachida Dati, fostul său ministru al culturii, a recunoscut înfrângerea în cursa pentru Paris. În Lyon, fostul director de club de fotbal Jean-Michel Aulas a pierdut la o diferență infimă și a anunțat deja că va contesta rezultatul în justiție.

V-ați gândit vreodată cum se simte un președinte când pariurile sale politice eșuează în orașe atât de importante?

Eșecurile acestea ridică semne de întrebare serioase cu privire la influența președintelui la nivel local, cu doar un an înainte de alegerile care îi vor decide succesorul (mandatul său fiind limitat).

Stânga divizată și ecologiștii în declin

Alianțele dintre stânga radicală (France Unbowed) și socialiștii de centru-stânga nu au funcționat peste tot. În orașe precum Toulouse, Limoges, Clermont-Ferrand și Brest, aceste înțelegeri locale au eșuat, ducând la pierderea primăriilor.

Nici pentru Verzi situația nu e roz. Aceștia au pierdut controlul asupra mai multor orașe câștigate la alegerile precedente, inclusiv metropole cheie precum Strasbourg și Bordeaux. Singurele consolări vin din victorii la limită în Lyon, al treilea oraș ca mărime din Franța, și în orașul alpin Grenoble, ambele obținute însă prin alianțe locale cu stânga radicală.

Poate cea mai personală înfrângere a suferit-o François Bayrou. Fostul prim-ministru centrist, o figură emblematică a politicii franceze, a pierdut alegerile chiar în fieful său, orașul Pau, la doar câteva luni după ce fusese demis printr-o moțiune de cenzură în parlament. Pentru el, ar putea fi sfârșitul unei cariere politice de zeci de ani.