Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit duminică seară un mesaj RO-Alert care i-a băgat în sperieți. Avertismentul viza posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, pe fondul detectării unor ținte aeriene în apropierea graniței României.

Mesajul oficial al ISU Tulcea

Confirmarea a venit rapid de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, care a transmis detalii despre originea alertei. E drept că mesajul a fost unul cât se poate de direct și fără ocolișuri. Reprezentanții ISU au citat informarea primită de la IGSU, declanșată de o notificare a Statului Major al Forțelor Aeriene (SMFA).

„În urmă cu câteva minute IGSU a emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea prin care informează locuitorii despre faptul ca este posibil să cadă obiecte din spaţiul aerian după ce SMFA a detectat un grup de ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc”, au transmis oficialii ISU.

Recomandări clare pentru populație

Durata estimată a alertei a fost de 90 de minute. Un interval de timp plin de tensiune pentru localnici.

Iar recomandările transmise prin sistemul RO-Alert au fost extrem de specifice. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească imediat în beciuri sau în adăposturile de protecție civilă (o procedură standard în astfel de cazuri). Dar, până la urmă, v-ați gândit ce înseamnă să primești un astfel de mesaj într-o seară liniștită de duminică?

Numai ca vigilența autorităților a fost maximă. Protocolul de avertizare a fost declanșat imediat ce Forțele Aeriene Române au identificat grupul de ținte care se apropia de spațiul aerian național, fără a oferi alte detalii despre natura acestora.