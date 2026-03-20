Serviciile de urgență au intervenit vineri în Orașul Vechi din Ierusalim, după ce o rachetă balistică a lovit zona. Echipele de intervenție s-au deplasat imediat la fața locului pentru a evalua situația, într-un context deja tensionat în regiune.

Explozii în Cartierul Evreiesc

Imaginile surprinse la fața locului arată pagube materiale vizibile. Lovitura a vizat, se pare, o zonă de parcare din Cartierul Evreiesc. E drept că, din fericire, medicii au confirmat că până în acest moment nu au fost înregistrate victime.

Numai că lucrurile sunt mult mai complicate. Explozia s-a produs la aproximativ 350 de metri de Muntele Templului, unul dintre cele mai sensibile și disputate locuri religioase din lume, cunoscut în tradiția islamică sub numele de Haram al-Sharif. V-ați gândit vreodată ce ar fi însemnat un impact direct asupra unui astfel de lăcaș de cult?

Autoritățile au securizat perimetrul pentru investigații suplimentare.

Un precedent periculos

Incidentul de vineri nu este, din păcate, un caz izolat. Cu doar două zile în urmă, mai multe fragmente de rachete și interceptori au căzut în diverse zone din Ierusalim, inclusiv în apropierea unor locuri sfinte. Atunci, rachetele fuseseră lansate din Iran.

Și atunci, ca și acum, sistemele de apărare aeriană au interceptat mai multe proiectile deasupra orașului. Dar resturile tot au ajuns la sol, unele de dimensiuni considerabile, în zone precum Esplanada Moscheilor și în apropierea Bisericii Sfântului Mormânt.

Poliția confirmă: resturi de rachete în Orașul Vechi

Poliția a confirmat oficial incidentele anterioare, oferind o perspectivă asupra gravității situației. Într-un comunicat citat de publicația The Times of Israel, forțele de ordine au detaliat ce s-a întâmplat în timpul atacului iranian.

„În timpul recentei salve de rachete lansate din Iran către Ierusalim, au avut loc mai multe interceptări deasupra oraşului. În urma acestor interceptări, forţele de poliţie au localizat fragmente de rachete şi resturi de interceptori, unele dintre ele de dimensiuni mari, în mai multe locuri din Oraşul Vechi”, se arată în comunicatul poliției.