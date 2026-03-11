Alexandru Țiriac a plecat de urgență din Dubai din cauza războiului: 5 reguli de viață

Ion Alexandru Țiriac, fiul miliardarului Ion Țiriac, a revenit de urgență în România după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Stabilit de mai mulți ani în Dubai, omul de afaceri a transmis un mesaj public în care își detaliază principiile de viață.

Potrivit publicației Adevarul, decizia lui Țiriac Jr., în vârstă de 49 de ani, a fost luată după ce Emiratele Arabe Unite au devenit o țintă pentru Iran, ca urmare a atacului israeliano-american declanșat pe 28 februarie. În acest context tensionat, Alexandru Țiriac a postat pe Instagram un set de reguli personale, menționând că revenirea în țară survine și după despărțirea de jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea (35 de ani).

Cele 5 principii de viață, dezvăluite pe Instagram

Într-o postare pe rețelele de socializare, fiul lui Ion Țiriac a enumerat cele cinci reguli care îi ghidează existența, făcând referire la reputație, respect, bani și caracter.

„1. Cuvântul tău este reputația ta. Încalcă-l o dată și oamenii își vor aminti pentru totdeauna. Vorbele nu costă nimic. Consecvența câștigă respectul. 2. Respectul începe acasă. Dacă nu poți să-ți onorezi părinții, familia sau pe tine însuți… nu te aștepta ca lumea să te onoreze. 3. Banii sunt un instrument, nu un trofeu. Urmărește-i pentru aplauze și te vor înrobi. Folosește-i pentru libertate și te vor servi. 4. Un om se dezvăluie sub presiune. Oricine poate părea puternic când viața este ușoară. Caracterul se arată când lucrurile devin dificile. 5. Cei trei F ai vieții: Faith. Family. Fortitudine. Credința dă direcție. Familia dă sens. Curajul te ajută să treci peste toate celelalte”, este mesajul postat de Alexandru Țiriac.

Un îndemn la curaj în „vremuri de război și criză”

Omul de afaceri și-a completat mesajul cu o reflecție despre eforturile necesare pentru a menține succesul și despre importanța valorilor fundamentale în perioade dificile.

„Majoritatea oamenilor își doresc succesul. Puțini sunt dispuși să facă eforturile necesare pentru a-l menține. Credință. Familie. Curaj. În vremuri de război și criză, rămâneți întotdeauna fideli principiilor voastre fundamentale”, a adăugat fiul lui Ion Țiriac.