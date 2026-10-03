Guvernul a aprobat joi, 1 octombrie 2026, măsuri temporare de siguranță pe piața energiei electrice, aplicabile până la 30 octombrie, care permit Transelectrica să intervină asupra exporturilor și consumului intern în situații de criză. Operatorul național de transport al energiei poate limita inclusiv consumul marilor industriași.

Activarea măsurilor depinde de condițiile de siguranță precizate de Biroul de presă al Guvernului în informarea preluată de Newsweek România: „Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ‘Transelectrica’ – S.A., în calitate de operator de transport și de sistem în domeniul energiei electrice, este abilitată să pună în aplicare, în cazul materializării situației de criză pe piața de energie și în situația în care este amenințată siguranța fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalațiilor ori integritatea Sistemului Electroenergetic Național, o serie de măsuri de siguranță”.

Intervențiile vizează rezervele de producție, exporturile și consumul

Hotărârea permite intervenții atât asupra energiei disponibile în sistem, cât și asupra livrărilor peste graniță. Biroul de presă al Guvernului enumeră următoarele măsuri:

Majorarea rezervelor tehnologice ale unităților de producție capabile să folosească un combustibil alternativ. Este vorba despre energia păstrată în rezervă pentru ca sistemul să funcționeze în siguranță.

Punerea în funcțiune a grupurilor de producție ținute în rezervă tehnică, la dispoziția Dispeceratului Energetic Național.

Micșorarea sau eliminarea capacității de interconexiune disponibile pentru export. Mai simplu, se restrânge sau se elimină capacitatea disponibilă a legăturilor cu rețelele externe pentru livrările din România.

Diminuarea sau anularea schimburilor de energie notificate pentru export, adică a livrărilor către exterior care au fost anunțate în vederea efectuării.

Restrângerea consumului de electricitate pe tranșe, cu respectarea condițiilor prevăzute de Normativul de limitare a consumului de energie electrică, pe tranșe, în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului Electroenergetic Național.

Scăderea temperaturilor poate ridica necesarul de electricitate seara

Pentru octombrie, comunicatul Guvernului estimează un consum de până la 8.000 MW la vârful de sarcină de seară, adică în perioada cu cea mai mare solicitare a rețelei. Estimarea este legată de reducerea temperaturilor.

Condițiile meteorologice afectează și producția. Executivul explică în comunicat: „Prognozele arată deficit de ploi și nebulozitate ridicată, ceea ce reduce aportul energiei hidroelectrice și fotovoltaice. Prognoza debitului Dunării la intrare în țară nu oferă o perspectivă sigură de repornire a cel puțin unei unități la CNE Cernavodă, în luna octombrie”.

Guvernul identifică drept vulnerabilitate principală deficitul de producție dispecerizabilă, adică producția care poate fi comandată pentru a răspunde necesarului de consum, în orele de vârf, 18:00-22:00. Acestuia i se adaugă posibilitățile limitate de import, cauzate de o criză regională de energie.