Ambasadorul Japoniei promovează Buzăul cu un video de la Vulcanii Noroioși

Ambasadorul Japoniei la București, Takashi Kate, a promovat atracțiile turistice din județul Buzău într-un mod inedit, printr-un clip video publicat pe rețelele sociale. Diplomatul a surprins un moment amuzant în timpul vizitei la Vulcanii Noroioși, unde unul dintre pantofii săi a fost „înghițit” de noroiul lipicios.

Într-o postare de marți, diplomatul japonez a distribuit imagini din vizita sa în Buzău, efectuată în urmă cu o săptămână, relatează Digi24. În clip, E.S. Takashi Kate explorează zona Vulcanii Noroioși, vizitează ruinele termelor romane de la Pietroasele și degustă produse locale renumite. Printre acestea s-au numărat celebrii cârnați de Pleșcoi, serviți la un restaurant local, și covrigii de Buzău, oferiți la cabinetul președintelui Consiliului Județean.

Un pantof „înghițit” de noroiul lipicios

Clipul video publicat de ambasador surprinde peisajul unic din zona Buzăului, dar include și o secvență amuzantă. Diplomatul este filmat în timp ce trebuie să își curețe încălțămintea, după ce a pășit pe terenul specific zonei Pâclele Mari. Într-o secvență din filmare, acesta explică pățania.

„Mă aflu la Pâclele Mari în Buzău, zona cunoscută pentru Vulcanii Noroioşi. Pentru că noroiul este aşa de lipicios, pantoful meu a fost pur și simplu înghiţit”, spune în clip ambasadorul Japoniei la Bucureşti.

O experiență memorabilă în România

Pe lângă incidentul cu noroiul, filmarea prezintă și alte obiective turistice importante din regiune, cum ar fi ruinele termelor romane de la Pietroasele. Vizita oficialului japonez a avut și o componentă gastronomică, acesta gustând din preparatele tradiționale care au făcut faimos județul.

În mesajul care a însoțit materialul video, ambasadorul a transmis că experiența din Buzău a fost una memorabilă. Oficialul a lăudat peisajele unice pe care le-a descoperit și a apreciat ospitalitatea locală, contribuind astfel la promovarea turismului românesc în mediul online.