S&P Global Ratings va decide la 2 octombrie 2026 ratingul suveran al României, aflat la nivelul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O retrogradare ar trece titlurile de stat în categoria junk și ar putea crește costurile de finanțare pentru stat, bănci, companii și populație.

Investițiile străine directe au însumat 1,127 miliarde euro în primele șapte luni din 2026, față de 4,915 miliarde euro în aceeași perioadă din 2025, o scădere de 77%, potrivit datelor oficiale publicate de BNR la mijlocul lunii septembrie. În același interval, deficitul de cont curent a urcat la 16,290 miliarde euro.

Estimările Fitch arată că intrările nete de investiții străine directe acoperă doar 26% din deficitul extern. Diferența lasă statul și băncile dependente de împrumuturi mai scumpe într-un moment în care România trebuie să își reducă și dezechilibrul bugetar.

Deficitul și datoria mențin presiunea asupra ratingului

Fitch estimează că deficitul bugetar va coborî la 5,9% din produsul intern brut în 2026, de la 9,3% din PIB în 2024. Reducerea are loc pe fondul tensiunilor politice și fiscale, iar consolidarea finanțelor publice este îngreunată de lipsa unei majorități guvernamentale stabile.

Agențiile de evaluare estimează că datoria publică va ajunge la 64,5% din PIB până în 2028, comparativ cu 59,3% din PIB la finalul anului 2025. Oprirea acestei creșteri ar necesita o ajustare fiscală suplimentară de cel puțin 1,5% din PIB pe termen mediu.

Alex Milcev, Partener și lider al departamentului de Asistență fiscală și juridică din cadrul EY România, avertizează că timpul acordat de agențiile de rating nu reprezintă o garanție pentru păstrarea calificativului actual. El leagă evaluarea din octombrie de capacitatea statului de a continua investițiile fără deteriorarea finanțelor publice:

„Verdictul din octombrie va privi, în ultimă instanță, credibilitatea promisiunii că România își poate finanța dezvoltarea fără să-și destabilizeze finanțele.”

Un rating junk ar restrânge finanțarea economiei

Categoria junk, numită și subinvestment grade, ar determina marile fonduri internaționale de pensii și investiții să reevalueze automat riscul asociat României. Unele fonduri instituționale au interdicție statutară de a deține obligațiuni emise de state aflate sub nivelul recomandat investițiilor.

O eventuală retrogradare ar putea produce trei efecte financiare:

vânzări masive de titluri de stat românești și restrângerea bazei de investitori;

dobânzi mai mari pentru Ministerul Finanțelor, urmate de scumpirea finanțării pentru bănci, companii private și populație;

presiuni suplimentare de depreciere asupra leului, generate de ieșirile de capital.

EY cere măsuri credibile pentru bugetul din 2027

În condițiile unui spațiu fiscal limitat pentru noi reduceri de cheltuieli, EY indică îmbunătățirea colectării fiscale drept cale sustenabilă de redresare. Compania consideră necesare și un pachet credibil de măsuri pentru bugetul pe 2027, precum și restabilirea stabilității politice la București.