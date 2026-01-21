Ai o amendă neplătită? Ai putea ajunge infractor. Cu acte în regulă. Pare o glumă proastă, dar este propunerea cât se poate de serioasă dintr-un nou proiect de lege, o inițiativă care a stârnit deja un scandal în societatea civilă.

Informația, publicată de HotNews, arată că prevederea se găsește într-un proiect pus în dezbatere de Ministerul Dezvoltării încă din 13 ianuarie. Măsura ar schimba din temelii felul în care statul se raportează la datorii, transformând o simplă problemă administrativă într-una penală. Pe românește, statul îți poate deschide dosar penal pentru o restanță.

Cum poți ajunge de la o amendă la cazier

Mecanismul e simplu. Brutal de simplu. Dacă nu plătești o amendă contravențională timp de un an de la primirea ei, lucrurile se încurcă rău. Ai exact 12 luni la dispoziție. După ce trece acest termen, fiscul local nu se mai obosește cu executarea silită, ci trimite dosarul direct la judecătoria de care aparții. Acolo, judecătorul poate decide: muncă în folosul comunității sau, mult mai grav, o amendă penală. Iar o sancțiune penală îți murdărește cazierul.

De ce insistă Guvernul? Banii.

Motivul oficial? Banii. Doar banii. Ministerul Dezvoltării invocă nevoia de a consolida bugetele locale, ascunzând măsura într-un proiect cu nume lung: „Legea privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților”. Guvernul zice că vrea să adune mai multe venituri și să taie din cheltuieli, totul ca să ne încadrăm în ținta de deficit bugetar promisă. Surprinzător sau nu, eficiența pare să bată justiția.

APADOR-CH trage semnalul de alarmă: „Creează artificial noi infractori”

Evident, reacțiile au explodat. Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) a reacționat dur. A cerut eliminarea imediată a prevederii printr-un comunicat de presă fără menajamente. Avertismentul lor e clar: măsura calcă în picioare și Codul Penal, și Constituția. „APADOR-CH consideră că soluția propusă creează artificial noi infractori”, spun ei negru pe alb. ONG-ul amintește un lucru de bază: legea românească nu vede neplata unei amenzi ca pe o infracțiune. Punct. A transforma o datorie administrativă într-o faptă penală e o linie roșie. Una periculoasă.

Dezbatere deschisă, viitor incert

Deocamdată, proiectul e în dezbatere publică. Teoretic, până pe 23 noiembrie, oricine poate trimite propuneri la minister. Presiunea publică ar putea fi decisivă. Miza e uriașă. Vom avea o lege care umple cazierele românilor pentru datorii mărunte sau se va găsi o cale de mijloc, una care să respecte legea și bunul simț? Răspunsul e la politicieni.