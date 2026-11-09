În România, benzina standard costa în medie 9,89 lei pe litru, iar motorina standard 10,89 lei pe litru luni, 9 noiembrie, potrivit Peko. Petrolul Brent coborâse la 96,17 dolari pe baril, după o scădere de 16% în săptămâna precedentă, raportată de Reuters. Pentru șoferi, ieftinirea petrolului nu a însemnat o reducere de 16% la pompă.

Pe 2 noiembrie, MyGaraj indica 10,07 lei pe litru pentru benzina standard și 10,92 lei pentru motorină. Comparate cu valorile din 9 noiembrie, diferențele sunt de 18 bani pe litru la benzină și de 3 bani la motorină. Pentru 50 de litri cumpărați la aceste prețuri, înseamnă cu 9 lei mai puțin la benzină și cu 1,50 lei mai puțin la motorină.

Valorile sunt mediane publicate de două servicii de monitorizare, nu prețuri valabile la fiecare stație. Suma plătită de un șofer depinde de prețul afișat la pompa unde alimentează.

La ce rețele s-a ieftinit benzina

Comparația prețurilor mediane pe rețele arată că benzina era mai ieftină pe 9 noiembrie decât pe 2 noiembrie la toate cele cinci rețele de mai jos. Motorina avea aceeași valoare la ambele date. Cifrele din stânga fiecărei celule sunt cele din 2 noiembrie, publicate de MyGaraj; cele din dreapta sunt din 9 noiembrie, publicate de Peko.

Rețea Benzină, lei/l Motorină, lei/l Petrom 10,01 → 9,87 10,86 → 10,86 OMV 10,07 → 9,93 10,92 → 10,92 MOL 10,07 → 9,93 10,92 → 10,92 Rompetrol 10,07 → 9,93 10,92 → 10,92 SOCAR 10,04 → 9,89 10,89 → 10,89

Prețurile nu au scăzut în fiecare zi. Peko a consemnat pe 3 noiembrie scumpiri de 5 bani pe litru la motorina standard la aceste cinci rețele. Pe 4 și 5 noiembrie au urmat reduceri la benzină, iar pe 5 noiembrie au fost reduse și prețurile motorinei standard la rețelele monitorizate.

Scăderea de 16% privește petrolul Brent

Reuters a raportat că petrolul Brent a pierdut 16% în săptămâna dinainte de 9 noiembrie. Luni, la ora 08:30 GMT, un baril Brent costa 96,67 dolari, iar petrolul american WTI, un alt sortiment tranzacționat pe piețele internaționale, 89,87 dolari. Cotațiile petrolului se schimbă în cursul zilei; valoarea Brent de 96,17 dolari a fost relatată separat luni.

Petrolul este cotat în dolari, în timp ce carburantul este plătit în lei. Pe 2 noiembrie, cursul comunicat de Banca Națională a României era de 4,7658 lei pentru un dolar. Scăderea procentuală a barilului nu poate fi aplicată direct prețului în lei al unui litru de carburant.

Reuters a legat evoluția pieței de declarațiile președintelui american Donald Trump din 8 noiembrie. El a spus că e puțin probabil să urmeze alte atacuri asupra Iranului dacă Teheranul acceptă o înțelegere pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz și continuă negocierile nucleare. Separat, JPMorgan a estimat că, în toată lumea, oferta zilnică de petrol este cu peste un milion de barili mai mare decât consumul.

Nu este anunțată o nouă dată de ieftinire la pompă

Nu toate tipurile de carburant s-au ieftinit în aceste zile. Peko a consemnat o scumpire de 5 bani pe litru la gazul petrolier lichefiat, numit GPL, în stațiile MOL monitorizate pe 7 noiembrie și de 3 bani la Lukoil pe 9 noiembrie. Distribuitorii nu au anunțat o dată de la care ar urma o nouă reducere la benzină sau motorină.