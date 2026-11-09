Bacșișul în România este la alegerea ta: poți lăsa 0 lei la restaurant, la livrare sau la coafor. La restaurant, nimeni nu poate condiționa servirea de plata unui bacșiș, iar procentele de pe nota de plată sunt opțiuni, nu sume obligatorii.

Cât se lasă la restaurant, curier sau coafor

Nu există un procent național pe care trebuie să îl lași. Reperele de mai jos sunt orientative, nu taxe și nici medii stabilite printr-o statistică oficială.

La restaurant: 10% din consumație este un reper des întâlnit. Poți alege altă sumă sau 0 lei.

La livrarea mâncării: unele ghiduri indică între 5 și 10 lei pentru o livrare obișnuită și între 10 și 20 de lei când drumul sau urcatul la etaj cere mai mult efort. Bacșișul rămâne opțional și dacă ai plătit taxa de livrare.

Pentru curierul de colete: nu există un reper național. Dacă vrei să lași bani, poți ține seama de greutatea coletului sau de urcatul la etaj.

La coafor sau frizer: unele ghiduri indică între 10% și 20% din prețul serviciului. Poți lăsa și o sumă fixă sau nimic.

Ce poți alege pe nota de plată la restaurant

Din 1 ianuarie 2023, OUG nr. 28/1999 cere restaurantelor și barurilor din categoriile de activitate 5610 și 5630 să îți arate nota înainte de bon. Pe notă trebuie să poți alege un bacșiș între 0% și 15% din consumație sau să scrii o sumă în lei. Poți refuza procentul sugerat, iar localul nu poate condiționa servirea de bacșiș.

Dacă lași bacșiș, suma apare separat, sub numele „bacșiș”, pe același bon fiscal cu mâncarea sau băuturile, indiferent dacă plătești numerar ori cu cardul. Procedura aceasta nu devine regulă pentru coafor sau curierat doar fiindcă acolo se oferă bani în plus.

Cât plătești tu și cât rămâne angajatului

La o consumație de 200 de lei, de exemplu, un bacșiș ales de 10% înseamnă 20 de lei, deci plătești 220 de lei. Dacă toți cei 20 de lei sunt repartizați unui singur angajat, impozitul pe venit de 10% aplicabil în 2026 este de 2 lei. Nu se scad contribuții sociale din acest bacșiș, astfel că angajatului îi rămân 18 lei.

Tabelul pornește de fiecare dată de la o consumație de 200 de lei. Suma netă este calculată numai pentru cazul în care întregul bacșiș ajunge la un singur angajat; localul stabilește prin reguli interne cum îl împarte între salariați.

Alegerea ta Total de plată Net pentru angajat 0% 200 lei 0 lei 5% 210 lei 9 lei 10% 220 lei 18 lei 15% 230 lei 27 lei 40 lei, sumă fixă 240 lei 36 lei

Poți împărți nota cu altcineva fără să confunzi bacșișul cu prețul consumației. Pentru aceeași notă de 200 de lei, dacă doi oameni aleg împreună un bacșiș de 20 de lei și împart totul în mod egal, fiecare plătește 110 lei. Modul în care localul împarte ulterior bacșișul între angajați nu depinde de această împărțire a notei.

Cum plătești cu cardul și verifici suma

Verifică nota de plată și alege 0%, un procent oferit sau o sumă în lei. Înainte să confirmi plata, verifică totalul afișat de terminal. Nu confirma o sumă care include un bacșiș pe care nu l-ai ales. Poți cere bonul fiscal tipărit și poți verifica pe el rândul „bacșiș” și totalul plătit.

Din 26 decembrie 2024, la plata cu cardul localul nu mai este obligat să tipărească și să îți înmâneze bonul din proprie inițiativă. Îl poți solicita, iar extrasul de cont este dovadă a achiziției. Dacă alegi să lași bacșiș, regula privind trecerea lui distinctă pe bon rămâne aceeași.

Ce faci dacă ți s-a adăugat bacșiș fără acord

Dacă observi suma înainte de plată, cere corectarea notei cu 0 lei sau cu suma aleasă de tine. Nu confirma plata până nu vezi totalul corect. Dacă ai plătit deja, cere localului restituirea bacșișului adăugat fără acord. Păstrează nota, bonul dacă îl ai și extrasul de cont. Dacă nu se rezolvă cu localul, depune o reclamație prin formularul online al ANPC. Ai nevoie de un cont aprobat în platformă; completezi datele comerciantului și ale serviciului și atașezi dovezile plății și, dacă există, răspunsul localului. Dacă problema este refuzul eliberării unui bon fiscal, poți suna gratuit la ANAF, la 0800 800 085, tasta 2, la orice oră. Ca să fie înregistrată sesizarea, trebuie să dai prenumele și numele, adresa unde ai domiciliul și numărul tău de telefon.

Întrebări frecvente

Trebuie trecut pe bon bacșișul pentru livrarea acasă?

Nu este obligatoriu ca restaurantul să îl treacă pe bon când livrează produse la domiciliu. Dacă alege să îl treacă, trebuie să respecte toate regulile pentru bacșișul evidențiat pe bon.

Pot lăsa bacșiș unui livrator prin aplicație?

Depinde de aplicația folosită. La Bolt Food, clientul poate adăuga bacșiș când plătește comanda cu cardul sau îl poate da în numerar la livrare; bacșișul din aplicație poate deveni vizibil curierului după câteva ore.

Cine plătește impozitul pentru bacșișul de pe bon?

Restaurantul sau barul distribuie integral bacșișul încasat către salariați, după regulile sale interne. Localul reține impozitul din partea fiecăruia și îl plătește statului până pe 25 inclusiv a lunii următoare reținerii.

Ce amendă riscă localul dacă nu respectă regulile?

Pentru încălcarea regulilor privind bacșișul aplicabile restaurantelor și barurilor, amenda pentru operator este între 2.000 și 4.000 de lei.

Pot verifica un bon fiscal în aplicația ANAF?

Da. În iBon poți fotografia bonul sau îi poți introduce datele pentru verificare în baza de date ANAF.

Surse verificate la 9 noiembrie 2026: OUG nr. 28/1999 și Legea nr. 376/2022, Portalul Legislativ; Codul fiscal și OUG nr. 89/2025; ANAF, informațiile despre iBon și sesizarea refuzului de eliberare a bonului; ANPC, formularul pentru reclamații; Bolt, informațiile pentru curieri; CatDam.ro și Semnal, pentru reperele orientative.

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