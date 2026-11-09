Ca să îți ajungă banii și în lunile cu plăți mari din 2027, fă un buget pentru toate cele 12 luni, nu doar pentru luna următoare. Trece fiecare încasare în luna în care intră, pune bani deoparte pentru plățile pe care le știi din timp și verifică ce sold îți rămâne după fiecare lună.

Cum pregătești bugetul pe 12 luni

Lucrează cu banii primiți după taxe, nu cu salariul brut din contract. Uită-te la facturi și la extrasele bancare din mai multe luni: o singură lună poate să nu cuprindă asigurarea, medicamentele, hainele pentru școală sau cadourile. Lasă și un rând pentru cheltuieli diverse, pe care îl vei ajusta după ce vezi cât cheltuiești.

Fă o coloană pentru fiecare lună, din ianuarie până în decembrie 2027, și notează soldul cu care începi ianuarie. Trece veniturile sigure în lunile în care le vei primi. Ține bonusurile și alte încasări nesigure separat; nu te baza pe ele pentru facturile obligatorii. Notează locuința și utilitățile, alimentele, transportul, sănătatea și ratele minime. Adaugă sumele puse deoparte pentru plăți rare, fondul de urgență, cheltuielile pe care le poți amâna și categoria diverse. Pentru fiecare lună, adună soldul de la început și încasările, apoi scade cheltuielile și banii puși deoparte. Soldul rezultat devine soldul cu care începi luna următoare.

Dacă veniturile nu intră în fiecare lună, adună ce ai încasat în ultimul an încheiat și împarte la 12 ca să obții o estimare lunară, metodă explicată de Federal Trade Commission. Apoi așază încasările la datele la care le aștepți: media anuală nu plătește o factură scadentă înainte să îți intre banii.

Cât pui deoparte pentru plățile rare

RCA-ul, impozitul auto, revizia, cadourile și vacanța pot fi prevăzute înainte să vină luna plății. Pentru fiecare, notează costul estimat, data plății și cât ai strâns deja. Împarte suma rămasă la numărul de salarii pe care le mai primești până atunci; aceasta este metoda pentru plățile planificate explicată de MoneyHelper.

De exemplu, pentru un RCA estimat la 1.200 de lei, plătibil după 12 salarii, fără bani strânși până acum, pui deoparte (1.200 − 0) ÷ 12 = 100 de lei din fiecare salariu. Dacă alegi și marja orientativă de 10% recomandată de MoneyHelper pentru un cost care poate crește, ținta este 1.320 de lei, adică 110 lei din fiecare salariu. Marja nu înseamnă că RCA-ul se va scumpi sigur cu 10%.

Ține evidența banilor pentru aceste plăți separat de banii de cheltuit zilnic. Dacă achiți RCA-ul din fondul strâns, nu îl mai scazi încă o dată din venitul lunii în care faci plata.

Cum arată un an cu o lună slabă

Modelul de mai jos este doar un exemplu, nu o estimare a veniturilor sau prețurilor din 2027. Soldul de pornire este de 500 de lei. În fiecare lună sunt alocați 1.000 de lei pentru locuință și utilități, 700 pentru alimente, 200 pentru transport, 100 pentru sănătate, 400 pentru rate minime, 110 pentru RCA, 100 pentru urgențe și 200 pentru cheltuieli flexibile: în total, 2.810 lei.

Încasarea este de 3.000 de lei în fiecare lună, cu excepția lui martie, când este de 2.200 de lei. În tabel, „alocări” cuprinde atât plățile, cât și banii puși deoparte; soldul final nu include fondurile pentru RCA și urgențe. Poți copia tabelul și înlocui încasările și alocările cu sumele tale.

Luna Încasări / alocări, lei Sold final, lei Ianuarie 3.000 / 2.810 690 Februarie 3.000 / 2.810 880 Martie 2.200 / 2.810 270 Aprilie 3.000 / 2.810 460 Mai 3.000 / 2.810 650 Iunie 3.000 / 2.810 840 Iulie 3.000 / 2.810 1.030 August 3.000 / 2.810 1.220 Septembrie 3.000 / 2.810 1.410 Octombrie 3.000 / 2.810 1.600 Noiembrie 3.000 / 2.810 1.790 Decembrie 3.000 / 2.810 1.980

În martie, alocările depășesc încasările cu 610 lei. Soldul de 880 de lei rămas din februarie acoperă diferența, iar la sfârșitul lui martie rămân 270 de lei. Dacă soldul de la început nu ar ajunge, planul ar trebui redus înainte de plată, începând cu cheltuielile care pot fi amânate.

După 12 salarii, fondul pentru RCA ajunge la 1.320 de lei. Dacă plata este chiar 1.200 de lei, rămân 120 de lei în acel fond; plata nu micșorează din nou soldul final din tabel. Fondul de urgență primește separat câte 100 de lei pe lună, adică 1.200 de lei în acest exemplu.

Ce plătești când banii nu ajung

Păstrează mai întâi banii pentru locuință și utilități, alimente și medicamente, transportul necesar, ratele minime și obligațiile a căror neplată are urmări imediate. Redu sau amână cumpărăturile flexibile înainte să tratezi o factură mutată în luna următoare ca pe o economie. Aceasta este o ordine practică, nu o regulă legală identică pentru toate familiile.

Dacă nu mai poți plăti o rată, anunță creditorul cât mai repede, înainte de scadență, și cere în scris o soluție. Arată ce s-a schimbat în venituri sau cheltuieli și păstrează dovada cererii. Pentru creditele pentru locuință cărora li se aplică OUG nr. 52/2016, soluțiile pot include amânarea plății, prelungirea creditului ori schimbarea graficului ratelor, în funcție de situația celui împrumutat; niciuna nu se acordă automat. Dacă dificultatea durează mai mult de 60 de zile, creditorul trebuie să îi comunice celui împrumutat consecințele neplății și drepturile sale.

Cum strângi o rezervă fără să strici bugetul

Banii pentru RCA sau vacanță nu sunt bani pentru urgențe. Fondul de urgență este pentru pierderea venitului ori o cheltuială pe care nu o puteai programa. MoneyHelper dă ca țintă orientativă între trei și șase luni de cheltuieli esențiale, într-un cont din care poți scoate repede banii.

În exemplul de mai sus, locuința, alimentele, transportul necesar, sănătatea și ratele minime însumează 2.400 de lei pe lună. Trei luni înseamnă 7.200 de lei, iar șase luni înseamnă 14.400 de lei. Contribuția de 100 de lei pe lună este un început, nu înseamnă că ținta trebuie atinsă în 2027; restanțele la locuință și datoriile cu cost mare pot avea prioritate față de completarea întregii rezerve.

Când schimbi planul

La începutul fiecărei luni stabilește cât poți folosi din fiecare categorie. Notează cheltuielile pe parcurs, iar la final compară sumele plănuite cu cele plătite și folosește diferența în bugetul lunii următoare. Verifică și dacă soldul final real poate acoperi luna care vine.

Refă planul imediat când se schimbă venitul, chiria, rata sau costul unei plăți viitoare. Pentru o plată anuală mai scumpă, scade din nou banii deja strânși din costul actualizat și împarte restul la salariile rămase până la scadență. Prognoza BNR din august 2026 indica o inflație de 3,4% la sfârșitul lui 2027, dar este o prognoză generală, nu un procent care se adaugă automat fiecărei facturi.

Întrebări frecvente

Îmi trebuie o aplicație ca să fac bugetul?

Nu. O foaie de hârtie sau un fișier este suficient dacă poți vedea planul fiecărei luni, cheltuielile făcute și soldul rămas.

Cât trec la categoria diverse?

Nu există un procent potrivit tuturor. Caută în extrasele ultimelor luni cheltuielile pe care nu le-ai trecut în celelalte categorii și alege o sumă pe care bugetul o poate susține.

Pot economisi dacă am un credit la zi?

Da, un credit plătit la timp nu oprește automat economisirea. Restanțele la locuință și datoriile cu cost mare cer însă atenție înainte să pui toți banii liberi în fondul de urgență.

Ce fac dacă banca sau IFN-ul nu răspunde la reclamație?

Păstrează reclamația scrisă și dovada înregistrării. Pentru creditele de consum cărora li se aplică OUG nr. 50/2010, articolul 42 cere creditorului să răspundă în cel mult 30 de zile de la înregistrare. Dacă nu primești răspuns după 30 de zile sau răspunsul nu te mulțumește, poți depune cerere la CSALB după ce ai încercat soluționarea directă și poți arăta dovada; procedura este gratuită pentru consumator și durează cel mult 90 de zile.

Surse verificate la 9 noiembrie 2026: Federal Trade Commission; Consumer Financial Protection Bureau; MoneyHelper, serviciu al Money and Pensions Service; Banca Națională a României; OUG nr. 52/2016; OUG nr. 50/2010; CSALB.