Depozitele populației, firmelor și altor instituții au ajuns la 690,8 miliarde de lei la sfârșitul lui septembrie 2026, potrivit Băncii Naționale a României (BNR). Pentru oamenii care economisesc în lei, cifra care arată cât mai pot cumpăra cu acești bani este mai modestă: depozitele populației în lei au crescut cu doar 0,1% față de septembrie 2025, după scumpiri.

Totalul depozitelor era cu 0,4% peste cel din august 2026 și cu 8,8% peste cel din septembrie 2025. După luarea în calcul a creșterii prețurilor, avansul anual al acestui total a fost de 2,1%, arată BNR. Totalul îi cuprinde și pe deponenții din afara populației.

Cât din depozite aparțin populației

Populația avea în bănci aproximativ 425 de miliarde de lei la sfârșitul lui septembrie 2026, dacă sunt adunate depozitele în lei cu cele în valută exprimate în lei. BNR publică separat cele patru părți ale totalului:

Populația, în lei: 269,18 miliarde de lei, cu 0,2% mai puțin decât în august 2026 și cu 6,7% mai mult decât în septembrie 2025.

Populația, în valută: echivalentul a 155,83 miliarde de lei, cu 2,5% mai mult decât în august și cu 12,3% mai mult decât cu un an înainte, la exprimarea în lei.

Alte sectoare, în lei: 194,21 miliarde de lei, cu 1,4% mai puțin într-o lună și cu 7,4% mai mult într-un an.

Alte sectoare, în valută: echivalentul a 71,55 miliarde de lei, cu 2,6% mai mult într-o lună și cu 14% mai mult într-un an, la exprimarea în lei.

În categoria „alte sectoare” intră firmele care nu sunt bănci și unele instituții financiare. Prin urmare, partea aceasta nu reprezintă doar banii firmelor obișnuite. Privite după monedă, depozitele tuturor acestor clienți însumau 463,39 miliarde de lei în moneda națională, adică 67,1% din total. Ele au scăzut cu 0,7% față de august și au crescut cu 7% față de septembrie 2025. Depozitele în valută, transformate în lei, erau de 227,38 miliarde de lei, adică 32,9% din total, în creștere cu 2,5% într-o lună și cu 12,9% într-un an.

Scumpirile au redus aproape tot avansul depozitelor populației în lei

Prețurile de consum au fost cu 6,6% mai mari în septembrie 2026 decât în septembrie 2025, potrivit Institutului Național de Statistică. În aceeași perioadă, depozitele populației în lei au urcat cu 6,7%. Diferența rămasă după scumpiri este avansul de 0,1% calculat de BNR pentru acești bani.

Depozitele în lei ale celorlalte sectoare au crescut cu 0,7% după ajustarea cu scumpirile, față de aceeași lună din 2025. De la august la septembrie 2026, prețurile au urcat cu 0,77%. INS a calculat și o inflație medie de 9,2% pentru cele 12 luni din octombrie 2025 până în septembrie 2026, comparate cu precedentele 12 luni; aceasta măsoară alt interval decât creșterea anuală de 6,6%.

Depozitele în valută cresc diferit când sunt măsurate în euro

Depozitele în valută ale populației valorau 29,52 miliarde de euro la sfârșitul lui septembrie 2026. Măsurate în euro, ele au crescut cu 2,1% față de august și cu 8,1% față de septembrie 2025, potrivit BNR. Creșterea anuală de 12,3% exprimată în lei include și schimbarea cursului, nu doar modificarea banilor ținuți în valută.

Procentele descriu banii strânși laolaltă în depozite. Creșterea lor nu este dobânda încasată de fiecare deponent: aceasta depinde de condițiile propriului depozit.