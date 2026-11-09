Părintele care recuperează pensia de întreținere neplătită pentru un copil minor nu va trebui să obțină o nouă aprobare a instanței pentru fiecare rată lunară. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis pe 9 noiembrie 2026 că o singură aprobare poate acoperi și plățile viitoare, până când copilul împlinește 18 ani. Fiecare sumă poate fi recuperată silit numai după ziua în care trebuia plătită, iar decizia va deveni obligatorie pentru instanțe după publicarea în Monitorul Oficial.

Regula privește hotărârile judecătorești și celelalte acte care permit recuperarea silită a pensiei de întreținere. Ea se aplică atunci când actul pe baza căruia se cer banii rămâne neschimbat. Aprobarea obținută acum pentru ratele viitoare nu înseamnă că părintele poate încasa astăzi toate plățile datorate până la majoratul copilului.

Cererea se depune o singură dată pentru ratele acoperite de același act

Procedura începe la executorul judecătoresc, nu printr-o cerere lunară adresată instanței. Părintele care urmărește recuperarea banilor copilului are de parcurs acești pași:

Depune cererea la executorul competent, cu hotărârea sau celălalt act care permite executarea și cu documentele care susțin cererea. În cerere sunt indicate părțile și felul în care se solicită recuperarea banilor.

Executorul cere instanței aprobarea executării în cel mult 3 zile de la înregistrarea cererii.

Instanța soluționează cererea în cel mult 7 zile. Pronunțarea poate fi amânată cu cel mult 48 de ore, iar motivarea se face în cel mult 7 zile de la pronunțare.

După aprobare, executorul poate urmări o rată viitoare când aceasta ajunge la termenul de plată, fără o nouă aprobare pentru acea rată. În cazul popririi, Codul de procedură civilă prevede că terțul poprit plătește sumele viitoare de la scadența lor.

Acestea sunt termenele din Codul de procedură civilă pentru cererea de executare, nu un termen în care banii sunt garantați în cont. Codul civil permite ca pensia de întreținere să fie stabilită ca sumă fixă sau ca parte din venitul lunar rămas după taxe. Plata se face la termenele convenite de părinți sau stabilite prin hotărâre.

Înainte, unele instanțe cereau o nouă aprobare pentru ratele următoare

Procurorul general a sesizat Înalta Curte în martie 2025 tocmai pentru că instanțele nu tratau la fel plățile viitoare. O soluție limita aprobarea la restanțele existente când era depusă cererea. Cealaltă includea și ratele care urmau să ajungă la termen, după cum sunt descrise cele două practici ale instanțelor într-o decizie din 26 ianuarie 2026.

Acolo unde era cerută o nouă aprobare pentru fiecare rată, părintele relua formalitățile lunar. Fiecare cerere trecea din nou prin termenele pentru executor și instanță, iar reluarea putea aduce cheltuieli suplimentare. Cel care cere executarea avansează cheltuielile necesare; în principiu, ele sunt suportate de părintele datornic, dar pot rămâne în sarcina celui care a cerut recuperarea dacă nu pot fi încasate de la datornic.

Ordonanța privind taxele judiciare stabilește o taxă generală de 20 de lei pentru aprobarea executării, pentru fiecare act pe baza căruia se cer banii. Aceeași ordonanță scutește de această taxă cererile referitoare la obligațiile de întreținere. Sursele consultate nu clarifică însă dacă scutirea se aplică fiecărei cereri de încuviințare a executării pensiei. Suma de 20 de lei nu este, așadar, un cost care poate fi pus automat în sarcina părintelui ce recuperează pensia copilului.

Decizia va obliga instanțele după publicare

Decizia nr. 14 a fost pronunțată pe 9 noiembrie 2026, în urma sesizării procurorului general. Potrivit Codului de procedură civilă, ea trebuie motivată în cel mult 30 de zile de la pronunțare și publicată în cel mult 15 zile de la motivare. Interpretarea dată de Înalta Curte devine obligatorie pentru instanțe la data publicării în Monitorul Oficial.