Garda Națională de Mediu anunță eliminarea unui vid legislativ care permitea rețelelor de firme fictive să importe deșeuri sub pretextul produselor second-hand. O nouă Ordonanță de Urgență, anunțată vineri, 20 martie, de ministrul Mediului, introduce sancțiuni de până la 100.000 de lei pentru cei care încalcă legea. O parte semnificativă din aceste deșeuri ajungeau abandonate pe câmpuri sau arse ilegal.

Un vid legislativ profitabil pentru rețele

Ani la rând, zeci de operatori economici au profitat de o portiță în lege pentru a aduce în țară gunoaie din alte state. E drept că, pe hârtie, importau produse la mâna a doua. Realitatea din teren era însă complet diferită. Șeful Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a explicat cum funcționa mecanismul.

„Am reuşit să astupăm un vid legislativ de care profitau reţele întregi de falşi operatori care importau deşeuri care în final, în cea mai mare proporţie ajungeau fie arse spre valorificare, fie aruncate pe câmpuri, în păduri şi ape”, a declarat acesta.

Dar cine plătea, până la urmă, pentru toată această mizerie? clar, mediul și cetățenii.

Iar efortul de a schimba legislația nu este recent. „Setul de modificări legislative este rezultatul unui efort care a început acum trei ani, bazat pe date clare din teren. Suntem recunoscători că acum propunerile noastre se transformă în legislaţie bună. O felicit pe ministra Mediului, Diana Buzoianu care în câteva luni a deblocat discuţiile şi a pus în transparenţă OUG-ul şi apreciez toate eforturile colegilor noştri din structurile ANPC şi MAI care au lucrat concret la acest proiect”, a adăugat Corlan.

Reguli clare și trasabilitate obligatorie

Noua ordonanță vine să clarifice lucrurile. importatorii nu vor mai putea aduce orice, oricum. Proiectul, pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului, impune controale stricte.

Autoritățile vor ca produsele să fie verificate, curățate și certificate înainte de a intra în țară. Cele care nu corespund standardelor vor fi returnate pe cheltuiala importatorilor. Cum vine asta mai exact? Șeful Gărzii de Mediu detaliază: „Noua ordonanţă de urgenţă privind reglementarea importurilor de produse second-hand răspunde direct acestei vulnerabilităţi, prin definirea clară a responsabilităţilor operatorilor, introducerea obligaţiilor de înregistrare şi trasabilitate a cantităţilor introduse în ţară, verificarea conformităţii şi returnarea celor neconforme.”

Ministrul Mediului: România nu este groapă de gunoi

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a avut o poziție fermă pe acest subiect. Ea a subliniat că România a fost tratată prea mult timp ca o destinație convenabilă pentru deșeurile altora.

„România nu este groapă de gunoi! Deşeurile nu trebuie să intre în ţară cu eticheta falsă de produse second-hand ca apoi să ajungă pe câmp sau arse ilegal”, a scris Buzoianu pe Facebook.

Mesajul este fără echivoc.

Ea a continuat, oferind și exemple concrete de „produse” care intrau ilegal în țară. „Timp de prea mulţi ani, ţara noastră a fost tratată ca o destinaţie comodă pentru produse uzate, periculoase sau improprii consumului, dar care au intrat în România cu promisiunea că puteau fi utilizate: haine neigienizate, anvelope scoase din uz, echipamente electrice defecte”, a mai precizat ministrul.

Miza Schengen și costurile de mediu

Dincolo de impactul clar asupra mediului, noul cadru normativ are și o importanță strategică, mai ales în contextul aderării la spațiul Schengen. Reducerea controalelor la frontieră ar fi putut agrava problema, în lipsa unor reguli clare.

Andrei Corlan a punctat acest aspect. „Această abordare devine cu atât mai importantă în contextul aderării la spaţiul Schengen şi al reducerii punctelor de control la frontieră, unde eficienţa intervenţiei depinde în mod esenţial de existenţa unor reguli clare şi aplicabile unitar”, a susținut șeful Gărzii de Mediu. Astfel, se limitează riscul ca România să suporte costurile de mediu pentru deșeuri care nu îi aparțin și se elimină ambiguitățile juridice care, nu de puține ori, complicau dosarele ajunse în instanță.