Amenzi de 30.000 de lei pe Valea Oltului pentru zeci de șoferi de camion

Zeci de șoferi de camion s-au ales cu amenzi pe Valea Oltului. Polițiștii vâlceni au aplicat joi 54 de sancțiuni în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei pentru nerespectarea restricțiilor de tonaj impuse pe DN 7, în contextul lucrărilor de protecție a versanților din zonă.

Controale în forță pe DN 7

Polițiștii rutieri, alături de inspectorii de la ISCTR, au ieșit pe teren. Scopul a fost clar: verificarea respectării restricțiilor de circulație pentru vehiculele grele, instituite la începutul acestei săptămâni. Dar de ce atâta agitație? Ei bine, în zonă se desfășoară lucrări ample, iar siguranța traficului este prioritară.

Reprezentanții Poliției Vâlcea au explicat contextul. „Acţiunile au avut ca scop prevenirea şi combaterea abaterilor de la normele rutiere, precum şi asigurarea unui climat de siguranţă pentru toţi participanţii la trafic, în contextul lucrărilor desfăşurate pe acest sector de drum. În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 54 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 48 pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, iar celelalte pentru abateri la regimul circulaţiei rutiere, conform OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Valoarea totală a sancţiunilor aplicate a fost de aproximativ 30.000 de lei”.

Amenzi între 1.000 și 2.000 de lei

Sancțiunile nu sunt deloc de neglijat.

Din cele 54 de amenzi, 48 au fost date special pentru încălcarea restricțiilor de tonaj, conform OUG nr. 43/1997 (actul normativ care privește regimul drumurilor). Restul au vizat alte abateri de la codul rutier. cine a fost prins circulând cu un camion de peste 7,5 tone în intervalul interzis a trebuit să scoată din buzunar între 1.000 și 2.000 de lei.

Reguli clare până în iunie

Hai să vedem cum stau, de fapt, lucrurile. Interdicția se aplică pe DN 7, între Râmnicu Vâlcea și Boița, pentru toate autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Și nu e o regulă permanentă. Restricția este valabilă în intervalul orar 08:00 – 17:30, de luni până sâmbătă inclusiv, până pe data de 15 iunie. Sunt exceptate zilele de sărbători legale și cele declarate libere. Singurele vehicule grele care au undă verde sunt cele destinate transportului de persoane.

Numai că nici șoferii mașinilor mai mici nu scapă complet. Autovehiculele de până la 7,5 tone vor circula și ele cu restricții în același interval orar, pe sectoarele unde se lucrează. Aici, circulația poate fi închisă temporar sau se poate desfășura alternativ, pe o singură bandă, dirijată de piloți de trafic.

Avertismentul Poliției nu se lasă așteptat

Polițiștii atrag atenția că astfel de controale vor continua și în zilele următoare. Mesajul este unul direct și fără ocolișuri, în special pentru transportatori.

„Recomandăm conducătorilor auto, în special celor care efectuează transport de marfă, să respecte restricţiile de circulaţie instituite, intervalele orare în care acestea sunt aplicabile şi să utilizeze rutele alternative stabilite, pentru a evita sancţionarea şi pentru a contribui la siguranţa traficului rutier”, au precizat reprezentanţii IPJ Vâlcea.