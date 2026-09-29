Un juriu federal din San Diego a stabilit că Apple trebuie să plătească 5,721 miliarde de dolari către Taction Technology pentru încălcarea a două brevete folosite în tehnologia haptică Taptic Engine din iPhone și Apple Watch.

Verdictul a fost dat la 25 septembrie 2026, în urma procesului început la 14 septembrie și a celor două zile în care au deliberat cei șapte jurați. Potrivit Reuters, citat de Playtech.ro, decizia reprezintă cel mai mare verdict de acest fel obținut într-un litigiu referitor la tehnologia haptică.

Juriul a considerat că Apple a încălcat anumite revendicări din brevetele americane 10,659,885 și 10,820,117, deținute de Taction Technology. Acestea acoperă tehnologii pentru transductoare tactile bazate pe vibrații, componente care transformă comenzile dispozitivului în reacții ce pot fi simțite de utilizator.

Taptic Engine produce reacțiile tactile din dispozitivele Apple

Taptic Engine generează vibrațiile asociate notificărilor, apăsării unor comenzi și altor interacțiuni cu dispozitivele. Sistemul a fost introdus odată cu prima generație Apple Watch, lansată în 2014, apoi a fost extins și îmbunătățit pentru alte produse Apple, inclusiv iPhone.

Taction Technology dezvoltă tehnologii haptice pentru căști și headseturi de gaming. Compania a deschis procesul în 2021, susținând că Apple a utilizat fără licență invențiile protejate de cele două brevete în sistemul Taptic Engine și a obținut beneficii comerciale din folosirea lor.

Verdictul nu stabilește că încălcarea brevetelor a fost intenționată. Distincția separă constatarea folosirii tehnologiei protejate de concluzia că drepturile Taction Technology ar fi fost încălcate deliberat.

Curtea de Apel a redeschis disputa după decizia favorabilă Apple din 2023

Istoricul procedural al litigiului a produs două rezultate diferite. În 2023, un judecător federal din San Diego a decis inițial că Apple nu încălcase brevetele. Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal a intervenit ulterior și a redeschis disputa, care a revenit în septembrie 2026 în fața unui juriu.

Apple a susținut în proces că brevetele Taction Technology nu sunt valabile și că tehnologia sa funcționează diferit. Compania afirmă că testele efectuate asupra propriilor produse și prezentate instanței au confirmat diferențele dintre cele două sisteme.

Apple contestă atât verdictul, cât și valoarea despăgubirilor

După decizia juriului, Apple a respins concluzia privind încălcarea brevetelor și suma stabilită. Compania susține că nu folosește tehnologia Taction și a anunțat că va face apel.

Litigiul vine după o altă decizie financiară într-un proces de proprietate intelectuală. În noiembrie 2025, Apple a fost obligată să plătească 634 de milioane de dolari producătorului de dispozitive medicale Masimo, într-un caz privind brevete pentru tehnologia de măsurare a oxigenului din sânge.

Apple face pregătiri pentru contestarea deciziei. Surse juridice citate de Playtech.ro arată că valoarea despăgubirilor din procesele de brevete poate fi schimbată în etapele ulterioare verdictului.