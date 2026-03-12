Amenzi de până la 5 puncte pentru centură. Cine răspunde, șoferul sau pasagerul?

O confuzie frecventă în trafic este cine plătește amenda dacă un pasager nu poartă centura de siguranță. Deși mulți cred că responsabilitatea este exclusiv personală, legislația rutieră stabilește reguli clare și sancțiuni diferite atât pentru șofer, cât și pentru ocupanții vehiculului.

Andra Arsintescu, subcomisar de poliție în cadrul Brigăzii Rutiere, a explicat pentru Digi24 care sunt prevederile legale, într-o intervenție preluată de Adevarul. Clarificările vizează atât responsabilitatea individuală a pasagerilor adulți, cât și obligațiile extinse ale conducătorului auto, în special când vine vorba de siguranța minorilor.

Responsabilitatea pasagerului adult

Legea stabilește că fiecare adult este direct responsabil pentru propria siguranță. Astfel, dacă un pasager major alege să nu poarte centura de siguranță, el va fi cel sancționat, nu șoferul. „În cazul în care un pasager adult nu poartă centura de siguranță, responsabilitatea îi revine acestuia, iar nerespectarea obligației pe durata deplasării cu autovehiculul poate atrage sancțiuni contravenționale”, a precizat Andra Arsintescu.

Sancțiunea pentru un pasager adult constă în 2-3 puncte de amendă. Spre deosebire de șofer, pasagerul nu primește și puncte de penalizare la permisul de conducere.

Când este amendat șoferul

Obligațiile conducătorului auto sunt mai complexe. Acesta poate fi sancționat nu doar pentru propria abatere, ci și pentru transportul necorespunzător al minorilor. Nerespectarea regulilor privind centura atrage amenzi și puncte de penalizare diferite, în funcție de situație.

„În cazul adulților, neutilizarea centurii de siguranță este sancționată diferit. Șoferul care încalcă această regulă riscă o amendă de 2-3 puncte și două puncte de penalizare, în timp ce pasagerii adulți pot primi aceeași sancțiune contravențională, respectiv 2-3 puncte amendă, însă fără puncte de penalizare”, a explicat reprezentantul Poliției Rutiere. Responsabilitatea cea mai mare intervine în cazul copiilor: „În cazul minorilor, responsabilitatea revine conducătorului auto, care trebuie să se asigure că aceștia sunt transportați în condiții de siguranță. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu 4-5 puncte amendă și 3 puncte de penalizare.”

Regulile pentru transportul copiilor sunt stricte:

Copiii cu înălțime de până la 135 cm trebuie transportați doar în dispozitive speciale de fixare (scaune auto).

Copiii de peste 135 cm pot purta centura pentru adulți, reglată să nu treacă peste gât sau față, sau pot folosi un dispozitiv special.

Riscurile ignorate de pe bancheta din spate

Purtarea centurii nu este doar o obligație legală, ci o măsură vitală de protecție. „Centura de siguranță este unul dintre cele mai eficiente mijloace de protecție în trafic și poate reduce considerabil riscul de rănire gravă sau deces în cazul unui accident rutier. Deși mulți o consideră doar un accesoriu al mașinii, în realitate acest dispozitiv are un rol esențial în protejarea vieții ocupanților. Împreună cu tetiera și airbagurile, centura face parte din sistemele de siguranță pasivă ale vehiculului”, a subliniat Arsintescu.

Un pericol major, adesea subestimat, îl reprezintă pasagerii de pe bancheta din spate care nu poartă centura. În caz de coliziune, aceștia se transformă în adevărate proiectile. „În cazul unui impact, pasagerii aflați pe bancheta din spate care nu poartă centura de siguranță pot fi proiectați cu putere spre partea din față a mașinii, lovind scaunul șoferului sau ceilalți ocupanți ai vehiculului. În astfel de situații pot apărea răni grave, în special la nivelul capului și al coloanei vertebrale”, a adăugat subcomisarul.

Excepțiile de la regulă

Codul Rutier prevede și câteva situații specifice în care anumite persoane sunt exceptate de la obligația de a purta centura de siguranță. Printre acestea se numără:

Șoferii care execută manevra de mers înapoi sau când vehiculul staționează.

Femeile în stare vizibilă de graviditate, dacă prezintă o adeverință medicală în acest sens.

Persoanele cu certificat medical care atestă afecțiuni ce contraindică purtarea centurii.

Instructorii auto și examinatorii în timpul desfășurării activităților specifice.

Există excepții și pentru transportul copiilor în dispozitive speciale, cum ar fi în transportul public sau taxi, cu condiția să nu ocupe locul din față. Chiar și cu scutire medicală, regulile de siguranță rămân. „Chiar și în aceste situații, minorii trebuie să fie așezați pe locurile din spate ale vehiculului, iar cei cu vârsta de până la 3 ani trebuie supravegheați de o altă persoană din mașină, nu de către șofer.”

Pentru a fi eficientă, centura trebuie purtată corect, peste umăr și bazin, bine întinsă și nerăsucită. „O ajustare corectă a centurii permite distribuirea uniformă a forței în momentul unei coliziuni, menținând ocupanții fixați în scaune și reducând riscul de leziuni. În același timp, airbag-urile funcționează în parametri optimi doar atunci când centura este cuplată corespunzător”, a conchis reprezentantul Poliției Rutiere.