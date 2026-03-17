ANAF a confiscat bijuterii de peste 12 milioane de lei în urma controalelor din Bacău

Inspectorii Antifraudă au dat o lovitură serioasă în Bacău. Peste 32 de kilograme de bijuterii din aur și argint, evaluate la circa 12,56 milioane de lei, au fost confiscate de la mai mulți comercianți care nu au putut justifica proveniența mărfii. Acțiunea face parte dintr-o serie amplă de controale menite să combată evaziunea fiscală din domeniu.

Captură record în urma controalelor

Operațiunea a fost derulată de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF. În total, au fost indisponibilizate 23,16 kilograme de aur și 9,51 kilograme de argint. Valoarea totală a bunurilor confiscate se ridică la aproximativ 12,56 milioane de lei. Controalele au vizat operatori economici din Municipiul Bacău specializați în confecționarea și vânzarea de bijuterii și metale prețioase.

Neregulile descoperite de inspectori

Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Acțiunile de control nu au fost deloc întâmplătoare, fiind inițiate pe baza unor analize de risc fiscal amănunțite. La fața locului, inspectorii au descoperit nereguli semnificative. Principalele probleme au constat în evidența deficitară a stocurilor, dar mai ales în lipsa documentelor justificative care să ateste proveniența unor cantități importante de bunuri scoase la vânzare.

Mai mult, în urma constatării acestor deficiențe, verificările au fost extinse rapid și la o altă societate (aflată în legătură cu operatorul economic controlat inițial), unde s-au găsit probleme similare.

Peste 8.500 de piese confiscate și amenzi

Hai să vedem, mai exact, ce s-a confiscat.

inspectorii ANAF Antifraudă au dispus măsuri de confiscare pentru un total de peste 8.500 de piese fără acte de proveniență. Situația detaliată arată astfel:

6.560 de piese din aur , cu o valoare de piață de aproximativ 12,24 milioane lei

, cu o valoare de piață de aproximativ 12,24 milioane lei 1.989 de piese din argint, evaluate la circa 323.000 lei

În plus, pe lângă confiscarea mărfii, au fost aplicate și sancțiuni contravenționale în cuantum total de 20.000 de lei, conform legislației în vigoare.

Avertisment pentru evazioniști

Iar acțiunile nu se opresc aici. Toate bunurile confiscate au fost deja predate instituțiilor abilitate, urmând procedurile legale. Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală transmit un mesaj ferm și își mențin angajamentul pentru combaterea evaziunii fiscale, anunțând intensificarea controalelor în toate domeniile considerate cu risc fiscal ridicat.

Acțiunile de verificare vor continua în perioada următoare, scopul fiind asigurarea respectării legii, protejarea bugetului de stat și, nu în ultimul rând, susținerea unui mediu concurențial corect pentru toți agenții economici.