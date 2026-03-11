Andrei Negulescu, Matricia: România trebuie să devină o economie a ideilor

România se află într-un punct de cotitură, fiind necesară tranziția de la servicii IT la dezvoltarea de produse proprii și proprietate intelectuală, susține Andrei Negulescu, manager la Matricia Solutions. El consideră că pachetul de măsuri guvernamentale adoptat recent încurajează această direcție, pe care o vede drept calea spre prosperitate.

Guvernul a adoptat pe 24 februarie 2026 un pachet de măsuri pentru relansarea economiei și stimularea investițiilor. Potrivit Forbes, inițiativa a stârnit o dezbatere în mediul de afaceri, iar Andrei Negulescu, Strategic Digitalisation Manager la Matricia Solutions, a analizat impactul acestor decizii asupra sectorului privat.

De la servicii IT la o economie a ideilor

Managerul Matricia Solutions salută noile măsuri care sprijină dezvoltarea tehnologică. „Ne bucurăm să vedem că aceste măsuri încurajează dezvoltarea tehnologică. România se află într-un moment în care trebuie să facă tranziția din zona serviciilor IT către dezvoltarea de produse scalabile și replicabile, precum și către crearea de proprietate intelectuală”, a declarat Negulescu. El subliniază că viitorul economic al țării depinde de această schimbare de paradigmă.

„Următorul pas este să devenim o economie a ideilor, pentru că aceasta este cea care aduce prosperitate”, a adăugat el. Andrei Negulescu a explicat că, în era inteligenței artificiale, avantajul competitiv al României, bazat pe numărul mare de specialiști tehnici, devine mai puțin relevant. „În contextul în care AI-ul poate automatiza o mare parte din munca repetitivă de development, diferențiatorul pieței locale, numărul mare de oameni cu aptitudini tehnice bune, devine mai puțin relevant. În schimb, alinierea acestor resurse în jurul unor obiective bazate pe nevoi reale din piață, pe marketing și pe o operare contextuală, cu scopul de a dezvolta cercetare și tehnologii noi, ne poate ajuta să facem pasul către următoarea etapă de prosperitate în industria IT”, a punctat managerul.

Impactul fiscal și planurile de investiții pentru 2026

Întrebat despre efectele măsurilor fiscale adoptate în 2025 asupra cash-flow-ului companiei, Negulescu a afirmat că impactul nu a fost major. „Din fericire, în business-ul nostru nu vedem un impact major al acestor măsuri. Sperăm să nu apară, însă chiar dacă îl vom resimți, respectăm faptul că operăm într-o țară democratică, în care obiectivul este redresarea economică, un proces care uneori poate avea costuri la nivel individual”, a precizat el.

Mai mult, pachetul recent de măsuri a reconfirmat strategia companiei de a investi. „Da. Având în vedere direcția pe care o urmărim prin dezvoltarea produsului nostru propriu, Tasklight, ne propunem să majorăm investiția, iar aceste măsuri ne-au reconfirmat direcția strategică pe care o avem pe această linie de business”, a confirmat Negulescu.

Ce lipsește pentru o creștere accelerată

Măsurile care ajută cel mai mult compania sunt cele legate de dezvoltarea tehnologică. Andrei Negulescu este convins că susținerea acestui domeniu poate genera o creștere economică exponențială, dar avertizează că este un proces de durată. „Considerăm ferm că această direcție, dacă este susținută cu răbdare, poate duce la o creștere exponențială a economiei. Însă este nevoie de timp pentru ca organizațiile să se adapteze la ea și, în același timp, trebuie promovată pentru a le încuraja să o adopte”, a spus el.

Adaptarea la imprevizibil, noua realitate în business

În privința predictibilității pe termen lung, managerul Matricia Solutions rămâne precaut, menționând că pachetul guvernamental nu schimbă fundamental perspectivele de business într-un mediu global instabil. „Nu aș putea spune că acest pachet de măsuri schimbă în mod semnificativ perspectivele noastre de business pentru anul în curs sau pentru cei care urmează. Într-un mediu atât de imprevizibil, nu doar pe plan local, nu mai credem în ideea de claritate totală în ceea ce privește viitorul”, a explicat el. Strategia companiei se concentrează pe flexibilitate și adaptare. „Credem însă în dezvoltarea noastră ca organizație, astfel încât, indiferent de ce vor aduce lunile sau anii următori, să ne putem adapta și să avem capacitatea de a transforma riscurile în oportunități”, a încheiat Andrei Negulescu.