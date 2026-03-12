Angelescu trage semnalul de alarmă înainte de Rapid – Dinamo: „E ultima lor șansă la titlu”

Tensiune maximă înaintea primului derby din play-off. Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, a lansat un avertisment dur pentru jucătorii lui Costel Gâlcă, subliniind că meciul cu Dinamo este unul de o importanță capitală pentru ambele echipe.

Rapid a încheiat sezonul regulat pe locul secund și pornește în play-off cu 28 de puncte, în timp ce Dinamo se află pe poziția a cincea, cu 26 de puncte. Potrivit Fanatik, oficialul giuleștean consideră că rivalii vor veni în Giulești extrem de montați, fiind meciul care le poate decide soarta în lupta pentru campionat.

„Dacă nu dăm 200%, nu avem nicio șansă”

Victor Angelescu este convins că Dinamo reprezintă cel mai dificil adversar pe care Rapid îl putea întâlni în prima etapă, în special din cauza contextului. El a avertizat că o relaxare bazată pe clasament sau pe rezultatele directe recente ar putea fi fatală pentru echipa sa.

„Dinamo e cel mai greu adversar cu care puteam să picăm în prima etapă din play-off. Pe lângă faptul că e un derby, dacă nu vom da 200%, nu avem nicio șansă. N-am niciun dubiu că Dinamo, după trei înfrângeri, nu va veni aici să lase totul pe teren. Dacă noi ne gândim că i-am bătut în ultimele meciuri și că suntem pe locul 2, iar ei pe locul 5, vom avea probleme foarte mari. Jucătorii noștri trebuie să înțeleagă că trebuie să fim mai motivați decât ei dacă vrem să-i batem”, a declarat Angelescu pentru Pro TV.

De ce este acest meci mai greu decât cel din sezonul regulat

Oficialul rapidist a explicat că presiunea este mult mai mare acum pe umerii dinamoviștilor. O eventuală înfrângere i-ar scoate, în opinia sa, definitiv din calculele pentru titlu, ceea ce îi va face să joace cu „cuțitul la os”.

„Dinamo va avea cea mai mare motivație. Știm și noi cum e să vii după rezultate nefaste. Din punctul meu de vedere, Dinamo își joacă ultima șansă la titlu dacă nu câștigă. Va fi un meci teribil de greu. A fost mult mai simplu meciul trecut, când Dinamo era în față și pe cai mari, iar noi veneam după o perioadă proastă”, a adăugat Victor Angelescu.

Istvan Kovacs, un arbitru fără victorie pentru cele două rivale

Partida dintre Rapid și Dinamo se va disputa sâmbătă, 14 martie, de la ora 21:00, pe stadionul Giulești. Meciul va fi condus de cel mai bine cotat arbitru român, Istvan Kovacs. O statistică interesantă arată că niciuna dintre cele două echipe nu a reușit să câștige în acest sezon un meci arbitrat de el.

Dinamo a înregistrat o remiză, scor 2-2 cu Universitatea Craiova. De cealaltă parte, Rapid are un bilanț de două rezultate de egalitate, 1-1 cu CFR Cluj și 2-2 cu FCSB, și o înfrângere, 1-2, tot în fața celor de la FCSB.