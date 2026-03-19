ANM anunță Cod galben de vânt puternic în opt județe cu rafale de 80 km/h

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt puternic pentru ziua de vineri, valabilă în opt județe din țară. Vântul va avea intensificări serioase, iar în zona Carpaților de Curbură rafalele vor atinge pragul de 80 km/h. Meteorologii au emis și o informare generală de vânt pentru majoritatea regiunilor, valabilă de joi până vineri seară.

Județele sub avertizare

Avertizarea Cod galben intră în vigoare vineri, între orele 10:00 și 20:00. Sunt vizate opt județe din mai multe regiuni ale țării. Hai să vedem, mai exact, care sunt zonele ce trebuie să se pregătească.

vântul va sufla cu putere în Dobrogea, în estul Munteniei și în sudul Moldovei. Județele afectate direct de Codul galben sunt Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Tulcea şi Vrancea.

Viteze de până la 80 km/h

Iar cifrele nu sunt de neglijat. Vitezele prognozate pentru zonele de câmpie și de deal sunt cuprinse între 50 și 65 km/h, suficient cât să creeze probleme. V-ați gândit ce înseamnă, pe bune, o rafală de 80 km/h?

Lucrurile stau diferit în Carpații de Curbură.

Aici, la munte, rafalele vor fi vizibil mai puternice, atingând valori de 70 – 80 km/h, conform datelor transmise de meteorologi.

Informare meteo pentru mai multe regiuni

Dar atenționarea Cod galben nu este singura în vigoare. ANM a emis și o informare generală de intensificări ale vântului, valabilă pentru o perioadă mai lungă (începând de joi, 19 martie, ora 10:00 și până vineri, 20 martie, ora 20:00) și pentru o arie mai extinsă.

Astfel, încă de joi, vântul a fost prezent în Muntenia, Dobrogea, în sudul Moldovei și al Olteniei. Vineri, intensificările se vor simți cu precădere în regiunile estice și sud-estice. În aceste zone, vitezele vor fi în general de 40 – 45 km/h. În schimb, în zona montană înaltă, rafalele vor fi de 60 – 80 km/h, similare cu cele din zona de Cod galben.