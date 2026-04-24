O româncă stabilită în Spania, Andrea Marinela, a stârnit vâlvă pe rețelele sociale după ce a publicat un anunț de angajare inedit. Ea caută muncitori pentru munca la vie în zona Albacete și oferă un salariu de 12,50 euro pe oră, descriind activitatea ca fiind extrem de simplă. Apelul ei vine într-un moment în care agricultura spaniolă se sufocă din cauza unei crize acute de personal.

Ofertă de 12,50 euro pe oră pe TikTok

Într-un videoclip postat pe TikTok, care a adunat rapid mii de vizualizări, tânăra din Albacete explică exact ce caută. Este nevoie de oameni pentru a îndepărta lăstarii neproductivi ai viței-de-vie, o muncă manuală, sezonieră, ce are loc primăvara. Salariul oferit este de „12,50 euro pe oră”.

Iar nevoia de personal este una reală și presantă. „Suntem doar cinci și uitați-vă câte viță de vie avem”, spune Andrea Marinela în clip, arătând spre dimensiunea considerabilă a terenului. Problema nu este deloc una izolată, mai ales că regiunea Castilla-La Mancha este cea mai mare zonă viticolă din lume, cu peste 437.000 de hectare cultivate. Doar provincia Albacete are aproximativ 82.000 de hectare.

Care sunt condițiile. Nu e totul roz

La prima vedere, oferta pare de nerefuzat. Munca este descrisă ca fiind „super ușoară”, iar plata este atractivă pentru o activitate necalificată. Numai că lucrurile stau puțin diferit când te uiți la detalii. V-ați întrebat de ce nu se înghesuie lumea? Ei bine, există și o parte mai puțin atractivă.

Singura cerință clară pentru angajare este ca persoanele interesate să aibă situația legală în regulă. „Avem nevoie de oameni cu acte”, precizează tânăra. Marea problemă, însă, este lipsa cazării. Oferta nu include un loc de dormit pentru muncitorii sezonieri, o dificultate majoră în zonele rurale. „Nu avem case, nu avem chirii pentru atât de mulți oameni”, explică ea tranșant, scoțând la iveală o altă hibă a sistemului agricol spaniol.

Criza forței de muncă din agricultura spaniolă

Apelul tinerei românce nu este un caz singular, ci simptomul unei probleme mult mai adânci. Organizațiile agricole, precum ASAJA, descriu situația din sectorul primar ca fiind „critică”. Îmbătrânirea forței de muncă și dezinteresul tinerilor spanioli pentru agricultură au creat un dezechilibru uriaș între cererea și oferta de pe piața muncii (conform datelor Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania, SEPE).

Deși guvernul a aprobat recent regularizarea a circa 500.000 de migranți, măsura este văzută de specialiști doar ca o „soluție temporară”. Pe bune, cum poți rezolva o problemă structurală cu o soluție de moment?

Cifrele vorbesc de la sine.

Dependența de forța de muncă străină este masivă. Un raport recent al sindicatului UGT arată că unul din trei locuri de muncă din mediul rural din Castilla-La Mancha este ocupat de un muncitor migrant.

Nu e prima oară când caută zeci de oameni

Andrea Marinela nu este la prima inițiativă de acest fel. Ea s-a profilat deja ca o persoană cu experiență în campaniile agricole, participând la recoltarea usturoiului sau la toaletarea fisticului. Într-un alt clip care a devenit viral, cu milioane de vizualizări, tânăra căuta „30 sau 40 de persoane” pentru tăierea fisticului în aceeași zonă, Albacete. Plata era identică, tot 12,50 euro pe oră, ceea ce sugerează un tarif standardizat pentru astfel de munci în regiune.