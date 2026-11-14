Dacă primești o factură uriașă la curent sau gaze, verifică indexul și trimite furnizorului o reclamație în 30 de zile de la emiterea facturii. Nu ești obligat să plătești factura contestată până la soluționarea plângerii; dacă suma este pe lista de întreținere, contești calculul la asociație în 10 zile de la afișarea listei.

Cum verifici factura de curent sau gaze

Verifică perioada facturată, codul locului de consum, seria contorului, indexul de început și cel de sfârșit, consumul, prețul, taxele, TVA, soldul și scadența. Uită-te dacă indexul a fost citit de operator, transmis de tine sau estimat. La gaze, caută și cantitatea în metri cubi, puterea calorifică folosită pentru transformarea ei în energie și rezultatul în kWh. Fotografiază contorul astfel încât să se vadă seria și indexul; păstrează data fotografiei. Scade indexul de început din cel final de pe factură, apoi compară indexul final facturat cu cel fotografiat. Ține seama de date: dacă fotografia este făcută după perioada facturată, între timp ai mai consumat, iar cele două indexuri nu trebuie să fie identice. Păstrează factura și anexele, contractul, fotografiile, indexurile transmise anterior și dovezile plăților. Dacă ai ratat autocitirea, indexul poate fi estimat. Trimite indexul real și cere verificarea consumului și regularizarea diferenței. Trimite reclamația furnizorului prin formularul online, e-mail, poștă sau la registratură. Păstrează dovada trimiterii și cere număr de înregistrare. Poți reclama și telefonic, dar cere numărul de înregistrare. Dacă bănuiești că aparatul măsoară greșit, cere în scris furnizorului sau operatorului de distribuție verificarea contorului. Cere rezultatul, documentul cu cele constatate și calculul folosit dacă se reface consumul.

La gaze, diferența dintre indexul nou și cel vechi arată consumul în metri cubi. Acea cantitate se înmulțește cu puterea calorifică înscrisă pe factură pentru a obține consumul în kWh. La curent, suma depinde de consumul facturat, prețul din contract, tarifele, taxele și eventualele componente fixe sau servicii contractate.

De exemplu, pentru o factură de 1.000 de lei, o diferență între indexul facturat și cel real nu se scade direct din sumă. Se stabilește mai întâi consumul corect pentru perioada facturată, apoi se refac prețul și celelalte componente ale facturii. Suma nouă depinde de valorile din factură și din contract.

Ce scrii în reclamație și când plătești

În reclamație treci numele, codul de client, codul locului de consum, numărul facturii, perioada, indexurile, suma contestată și greșeala observată. Atașezi factura, fotografia contorului și dovezile pe care le ai. Ceri explicația calculului, verificarea datelor de măsurare și, dacă factura este greșită, anularea ei și emiterea uneia corecte; dacă ai plătit prea mult, ceri restituirea sau scăderea diferenței din facturile următoare.

Un text scurt poate fi: „Contest factura [număr] pentru locul de consum [cod]. Indexul final trecut pe factură este [index], iar fotografia contorului făcută la [data] arată [index]. Vă rog să verificați datele de măsurare, să îmi comunicați calculul și să corectați factura dacă suma este greșită.” Dacă suspectezi contorul, adaugi cererea de verificare și soliciți documentele cu rezultatul.

Pentru curent, factura contestată nu trebuie plătită până la soluționarea plângerii. Ordinul ANRE nr. 82/2021 cere transmiterea plângerii în 30 de zile de la emitere. Dacă furnizorul o respinge, factura se plătește la scadență sau, dacă răspunsul vine după scadență, în cel mult cinci zile lucrătoare de la comunicarea lui. Dacă o admite, emite o factură corectă, cu termenul de plată mutat.

Și la gaze, plângerea se transmite în 30 de zile de la emitere, iar factura contestată nu trebuie plătită până la soluționare. Pentru o solicitare despre o factură deja emisă, standardul ANRE de performanță prevede răspuns în cinci zile lucrătoare. Dacă sunt necesare date de la operatorul de distribuție, furnizorul trebuie să te informeze și să îți transmită răspunsul acestuia.

Cine verifică un contor suspect

La curent, poți cere furnizorului sau operatorului de distribuție testarea preciziei contorului într-un laborator autorizat. Cere procesul-verbal, rezultatul testului și fișa de calcul dacă se stabilește din nou consumul. Când data defectului este cunoscută, procedura ANRE permite stabilirea consumului pentru o perioadă de cel mult trei ani; suma rezultată se facturează la prețul din contract și poate fi eșalonată pe o perioadă egală.

La gaze, costul verificării și al înlocuirii revine solicitantului dacă testul arată că aparatul funcționează în limitele admise. Dacă eroarea depășește aceste limite, costul revine operatorului, iar consumul se recalculează pentru perioada reclamată, în limita de trei luni prevăzută de procedura ANRE. Nu există un tarif unic de verificare pentru toate contoarele.

Cum contești căldura trecută la întreținere

Dacă suma apare pe lista de întreținere, nu reclami furnizorului o factură care nu este emisă pe numele tău. Legea nr. 196/2018 îți dă 10 zile de la afișarea listei ca să contești în scris calculul la asociație. Președintele asociației trebuie să răspundă în 10 zile.

Cere copii ale facturii primite de asociație, ale contractului cu furnizorul, ale indexurilor, ale datelor repartitoarelor și ale calculului pentru apartamentul tău. Compară perioada și consumul din aceste documente cu suma trecută pe listă. La blocurile cu repartitoare, plata încălzirii cuprinde consumul individual și o parte din consumul comun, împărțită după cota apartamentului din proprietatea comună. Dacă suspectezi repartitoarele, cere asociației să solicite firmei care le gestionează o verificare suplimentară. Dacă se constată o problemă, calculul se regularizează sau se reface, după caz.

Contestarea listei nu suspendă automat plata întreținerii. Dacă asociația nu lămurește calculul, te poți adresa cenzorului și compartimentului pentru asociații de proprietari din primărie. Chiar și un proprietar care și-a deconectat apartamentul plătește partea sa din energia termică înregistrată la branșamentul comun.

Ce faci dacă primești direct factura de căldură

Dacă factura de energie termică este emisă pe numele tău, compară perioada și consumul facturat cu datele contorului de branșament și cu contractul. Legea nr. 325/2006 prevede emiterea facturii cel târziu până în ziua de 15 a lunii următoare și plata ei în 15 zile de la emitere. Poți reclama diferențele dintre consumul facturat și cel măsurat sau servicii neprestate.

Regula care permite neplata până la soluționarea plângerii privește facturile contestate de curent și gaze, nu stabilește același drept pentru factura de căldură ori pentru lista de întreținere. Pentru acestea, verifică scadența și cere în scris corectarea sumei.

Unde mergi dacă răspunsul nu rezolvă problema

Pentru curent și gaze, primul pas este reclamația la furnizor; dacă problema este măsurarea, intră în verificare operatorul de distribuție. Dacă răspunsul nu rezolvă cazul, poți depune petiție la ANRE, cu reclamația inițială și răspunsul sau dovada trimiterii ei. De la înregistrare, ANRE are la dispoziție, în mod obișnuit, 30 de zile. Dacă te anunță, poate adăuga alte 30 de zile la acest termen.

Pentru calculul de pe lista de întreținere, mergi la cenzor și la compartimentul specializat al primăriei. Dacă reclamația privește serviciul public local de termoficare, te poți adresa autorității locale sau ANRSC, în funcție de problemă. ANPC poate cerceta reclamații de consumator privind furnizorii și practicile comerciale; trimite factura, reclamația, răspunsul și celelalte dovezi. Procedura ANPC prevede, de regulă, soluționarea în 30 de zile calendaristice.

Întrebări frecvente

Pot plăti în rate o factură de curent pentru mai multe luni?

Da, dacă furnizorul a facturat o perioadă mai lungă decât cea prevăzută de contract sau de lege. El trebuie să împartă plata pe o durată cel puțin egală cu perioada facturată.

Cum primesc înapoi banii plătiți în plus la gaze?

Pentru un client casnic, dacă regularizarea arată o sumă plătită în plus mai mare de 100 de lei, furnizorul trebuie să o restituie. Dacă suma este sub 100 de lei, o scade din facturile următoare.

Ce se întâmplă dacă furnizorul răspunde târziu despre factură?

Standardul ANRE prevede, pentru depășirea termenului garantat de răspuns la o solicitare despre o factură emisă, o compensație de 100 de lei, plus 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere.

Pot cere o nouă citire dacă factura de gaze a fost estimată?

Poți trimite indexul real și fotografia contorului și poți cere verificarea și regularizarea facturii. Pentru clienții casnici, intervalul dintre citirile făcute de operator nu trebuie să depășească trei luni.

Surse verificate la 14 noiembrie 2026: regulamentele ANRE de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale; Ordinul ANRE nr. 82/2021; standardul ANRE de performanță pentru furnizare; procedurile ANRE privind plângerile și verificarea contoarelor; Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari; Legea nr. 325/2006 privind energia termică; regulamentul ANRE de repartizare a căldurii; pagina ANRE pentru depunerea petițiilor; procedura ANPC pentru petiții.