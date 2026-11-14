Angajatorul nu îți poate reduce salariul de bază din contract fără acordul tău doar fiindcă vrea să scadă cheltuielile firmei. Dacă refuzi propunerea, salariul din contract rămâne reperul plății, în afara unor situații permise de Codul muncii, la art. 17 și 41.

Dacă ți-au intrat mai puțini bani în cont, verifică întâi dacă a scăzut salariul de bază sau altă parte a venitului. O primă neplătită, mai puține zile lucrate ori o reținere pot schimba suma primită fără să schimbe salariul de bază din contract.

Când ai nevoie de un act adițional

Pentru o reducere negociată, angajatorul are nevoie de acordul tău. Schimbarea se trece într-un act adițional semnat înainte ca noul salariu să se aplice, potrivit art. 17 alin. (5). Poți refuza propunerea; refuzul nu face reducerea aplicabilă automat.

Înainte să semnezi, verifică salariul de bază brut, sporurile și celelalte sume afectate, data începerii și durata reducerii, dacă aceasta este temporară. Citește și orice declarație despre salarii deja datorate. Excepția de la actul adițional privește schimbările prevăzute expres de lege sau de contractul colectiv aplicabil.

Pentru programul normal de lucru, salariul minim brut general este de 4.325 de lei pe lună de la 1 iulie 2026. Sporurile și celelalte adaosuri nu se adună la salariul de bază pentru a atinge acest prag.

Când poate scădea venitul fără acordul tău

Legea permite câteva măsuri cu condiții și limite diferite. Unele reduc temporar salariul de bază, iar altele schimbă plata pentru că se lucrează mai puțin sau deloc.

Sancțiune disciplinară: pentru o abatere, salariul de bază poate scădea cu 5-10% timp de 1-3 luni. Înaintea unei asemenea sancțiuni, angajatorul trebuie să facă cercetarea disciplinară, să te convoace în scris și să îți permită să te aperi.

pentru o abatere, salariul de bază poate scădea cu 5-10% timp de 1-3 luni. Înaintea unei asemenea sancțiuni, angajatorul trebuie să facă cercetarea disciplinară, să te convoace în scris și să îți permită să te aperi. Retrogradare disciplinară: poți primi salariul funcției inferioare pentru cel mult 60 de zile, după aceeași procedură disciplinară.

poți primi salariul funcției inferioare pentru cel mult 60 de zile, după aceeași procedură disciplinară. Patru zile de lucru în loc de cinci: dacă activitatea firmei scade temporar pentru mai mult de 30 de zile lucrătoare, din motive economice, tehnologice ori asemănătoare, angajatorul poate reduce programul și salariul corespunzător. Înainte trebuie consultat sindicatul reprezentativ sau reprezentanții salariaților, potrivit art. 52 alin. (3).

dacă activitatea firmei scade temporar pentru mai mult de 30 de zile lucrătoare, din motive economice, tehnologice ori asemănătoare, angajatorul poate reduce programul și salariul corespunzător. Înainte trebuie consultat sindicatul reprezentativ sau reprezentanții salariaților, potrivit art. 52 alin. (3). Activitate întreruptă sau redusă temporar: dacă nu lucrezi în perioada numită șomaj tehnic, primești o indemnizație de cel puțin 75% din salariul de bază. Aceasta este o situație diferită de săptămâna de patru zile.

dacă nu lucrezi în perioada numită șomaj tehnic, primești o indemnizație de cel puțin 75% din salariul de bază. Aceasta este o situație diferită de săptămâna de patru zile. Contract suspendat: pe durata suspendării se opresc atât munca, cât și plata drepturilor salariale. Absențele nemotivate pot duce la suspendare în condițiile regulilor aplicabile la locul de muncă.

O sancțiune nu se aplică printr-un anunț verbal. Decizia trebuie dată în scris în cel mult 30 de zile calendaristice de când angajatorul a aflat despre abatere și nu mai târziu de șase luni de la faptă.

Ce verifici când suma din cont este mai mică

Compară salariul de bază brut din contract și din actele adiționale cu cel înregistrat de angajator. Verifică separat sporurile, indemnizațiile, primele, zilele și orele lucrate, concediile, absențele, taxele și celelalte rețineri. Salariul cuprinde mai mult decât suma de bază, iar netul poate scădea fără ca aceasta să fi fost redusă.

Angajatorul transmite schimbările privind salariul brut și celelalte componente în registrul electronic al contractelor de muncă, REGES-ONLINE, în 20 de zile lucrătoare de la schimbare, potrivit art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 295/2025. O reținere din salariu se poate face numai în cazurile permise de lege, iar reținerile cumulate nu pot depăși jumătate din salariul net într-o lună.

Cât înseamnă o reducere în bani

La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, o reducere negociată de 10% înseamnă 600 de lei mai puțin brut și un nou brut de 5.400 de lei. Calculul de mai jos presupune un salariat în condiții normale, la funcția de bază, fără deduceri, facilități sau alte rețineri. Se scad contribuția pentru pensie de 25% și cea pentru sănătate de 10%, apoi se aplică impozitul de 10% la suma rămasă.

Din 6.000 de lei brut se scad 1.500 de lei pentru pensie și 600 de lei pentru sănătate. Rămân 3.900 de lei la care se calculează impozitul de 390 de lei. Salariul net este de 3.510 lei.

Din 5.400 de lei brut se scad 1.350 de lei pentru pensie și 540 de lei pentru sănătate. Impozitul este de 351 de lei din baza de 3.510 lei, astfel că netul ajunge la 3.159 lei. În aceste condiții, reducerea de 600 de lei brut lasă cu 351 de lei mai puțin în cont; deducerile sau alte rețineri schimbă rezultatul personal.

Aceiași 600 de lei brut ar putea fi și limita de sus a unei sancțiuni de 10% aplicate unui salariu de bază de 6.000 de lei, dar sancțiunea poate dura numai 1-3 luni și cere procedura disciplinară. Dacă, într-un exemplu simplificat, programul scade de la cinci zile egale la patru zile egale pe săptămână pentru o perioadă întreagă de plată, 6.000 de lei brut devin 4.800 de lei brut. Trecerea la patru zile cere însă condițiile privind reducerea activității și consultarea reprezentanților salariaților, nu acordul pentru o reducere negociată.

Ce faci dacă nu accepți reducerea

Cere propunerea întreagă și motivul schimbării în scris. Verifică suma, data aplicării și eventualele declarații despre drepturi restante; nu semna un document incomplet sau cu o dată trecută pe care nu o înțelegi. Dacă nu ești de acord cu reducerea negociată, comunică refuzul în scris și păstrează dovada trimiterii. Strânge contractul, actele adiționale, deciziile primite, pontajul, documentele de plată și extrasele bancare. Cere angajatorului calculul salariului plătit și motivul diferenței. Cere un extras din REGES-ONLINE și compară-l cu actele tale. Îl poți obține online, de la angajator, de la punctul de informare al inspectoratului de muncă sau de la inspectorat dacă nu ai posibilitatea tehnică de acces. Dacă plata rămâne sub suma datorată, sesizează inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului. Pentru anularea măsurii sau recuperarea banilor, adresează-te tribunalului în termenul potrivit situației.

Pentru o măsură privind executarea sau modificarea contractului, termenul de contestare este de 45 de zile calendaristice de când ai aflat de ea. Pentru o sancțiune disciplinară, ai 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei; pentru salariile neplătite, poți cere banii în termen de trei ani de la nașterea dreptului la plată. Cererea se depune la tribunalul de la domiciliul, reședința sau locul tău de muncă, fără taxă judiciară de timbru.

Întrebări frecvente

Este obligatoriu să primesc fluturaș de salariu?

Nu există o obligație legală generală de a primi un fluturaș. Plata trebuie însă dovedită prin state de plată sau alte documente justificative, iar tu poți cere explicația calculului.

Dacă am semnat statul de plată, mai pot cere diferența?

Da. Semnarea documentului de plată sau primirea unei părți din salariu nu înseamnă renunțare la diferența care ți se cuvine.

Poate fi redusă și indemnizația de conducere ca sancțiune?

Da. Dacă ai o funcție de conducere, sancțiunea poate privi salariul de bază, indemnizația de conducere sau ambele, în limitele de 5-10% pentru 1-3 luni.

Când trebuie să îmi fie plătit salariul?

Cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual, în contractul colectiv aplicabil sau în regulamentul intern.

Surse verificate la 14 noiembrie 2026: Codul muncii; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; Hotărârea Guvernului nr. 295/2025; Codul fiscal publicat de ANAF; procedura REGES-ONLINE și informațiile Inspecției Muncii.