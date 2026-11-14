Pentru cumpărături de 1.000 de lei plătite după 30 de zile, dobânda poate fi de 11,51 lei la un descoperit de cont sau de 300 de lei la un împrumut rapid cu dobândă de 1% pe zi. Un card de credit poate avea dobândă zero, dar numai dacă suma este achitată integral la scadență. Cumpăratul „pe caiet” amâna plata fără un produs bancar; nu există însă o statistică ce arată că acest obicei a dispărut.

Cum funcționa cumpăratul pe caiet

Magazinul nota cumpărăturile, iar clientul plătea mai târziu. O cercetare făcută în sud-vestul României la începutul anilor 2000 a descris înțelegeri fără contract scris și, în cazurile studiate, fără dobândă. Vânzătorul și clientul se cunoșteau, iar plata depindea de această relație.

Statisticile INS despre vânzările din comerț nu numără separat cumpărăturile pe caiet. Ele nu pot spune câte magazine mai acceptă astăzi plata amânată. În schimb, Eurostat arată că ponderea utilizatorilor de internet din România care au cumpărat online a urcat de la 17% în 2014 la 60% în 2024. Această creștere nu dovedește că plata pe caiet a fost înlocuită de carduri sau de credite. În 2025, mai puțin de jumătate dintre locuitorii cu vârste între 16 și 74 de ani din fiecare regiune a României foloseau servicii bancare pe internet, arată tot Eurostat.

Cât costă 1.000 de lei până la salariu

Exemplul presupune 1.000 de lei folosiți timp de 30 de zile și restituiți integral în ziua 30. Folosește dobânzile afișate la 14 noiembrie 2026 de Banca Transilvania pentru descoperitul de cont, ING pentru cardul de credit și Viva Credit pentru împrumutul rapid. Pentru cardul fără dobândă, scadența trebuie să permită plata integrală în acea zi. Tabelul nu include taxa anuală ING, care începe din al doilea an, și nici costuri care ar putea rezulta din alte operațiuni sau din întârziere.

Varianta Cost, lei Total, lei BT, venit încasat la bancă 11,51 1.011,51 BT, venit neîncasat la bancă 13,97 1.013,97 ING, plată integrală la scadență 0 dobândă 1.000 ING, fără plată integrală 20,55 dobândă 1.020,55 Viva, dobândă standard 300 1.300 Viva, prima creditare eligibilă 230 1.230

La descoperitul de cont BT, dobânda se calculează zilnic numai pentru banii folosiți. Dacă venitul intră în contul BT, calculul este 1.000 × 14% × 30 ÷ 365 = 11,51 lei; fără această condiție, 1.000 × 17% × 30 ÷ 365 = 13,97 lei. BT afișează comision zero pentru analiză și administrare. Banii care intră în cont reduc automat datoria, astfel că plata mai devreme reduce și dobânda.

La cardul ING, cumpărăturile au dobândă zero dacă suma folosită sau rata este plătită integral la scadență. Dacă 1.000 de lei nu sunt achitați, dobânda afișată este de 25% pe an; banca o calculează din momentul în care înregistrează plata și până la achitare. Pentru 30 de zile, 1.000 × 25% × 30 ÷ 365 = 20,55 lei. Prima emitere este gratuită; din al doilea an, taxa anuală este de 35 de lei și se adaugă dacă ajunge la plată în perioada comparată. Plata unei sume minime nu păstrează dobânda zero pentru restul neachitat.

Viva Credit afișează dobândă de 1% pe zi pentru o limită aprobată de cel mult 5.000 de lei. Pentru 1.000 de lei, 1.000 × 1% × 30 = 300 de lei. La primul împrumut eligibil, primele șapte zile au dobândă zero: rămân 23 de zile cu dobândă, deci 230 de lei. Pagina produsului nu afișează comisioane, dar întârzierea poate adăuga dobândă penalizatoare.

Ratele fără dobândă lasă de plată și după 30 de zile

ING oferă trei rate fără dobândă pentru cumpărături de peste 500 de lei, la orice comerciant. La o cumpărătură de 1.000 de lei, rata este de aproximativ 333,33 lei, dacă sunt respectate condițiile. Acest plan nu înseamnă restituirea întregii sume în ziua 30: restul se plătește la scadențele următoare. Pentru anularea planului, banca cere achitarea sumei rămase.

Ce verifici înainte să alegi un credit

Pentru descoperitul de cont BT, trebuie, printre altele, să ai un venit permanent, o vechime de cel puțin trei luni și un venit de minimum 800 de lei. Dobânda mai mică depinde de încasarea venitului la BT. La card trebuie verificată data scadenței, iar la un împrumut rapid, dacă promoția se aplică împrumutului cerut.

OUG nr. 50/2010 cere prezentarea dobânzii, a costului anual al creditului, a totalului de plată, a ratelor și a consecințelor neplății. Costul anual, numit DAE, cuprinde dobânda și celelalte costuri cunoscute creditorului, exprimate ca procent pe an. Înainte de semnare, pașii sunt:

Verifică suma primită și suma totală de restituit, nu doar dobânda din reclamă. Caută în ofertă și în contract comisioanele, taxa anuală, costul unei asigurări cerute și costul retragerii de numerar, dacă vei folosi cardul astfel. Notează scadența, suma de plată la fiecare termen și costul întârzierii. Compară ofertele pentru aceeași sumă și aceeași durată. Verifică regulile de rambursare mai devreme și actele cerute de creditor pentru produsul ales.

Legea nr. 243/2024 limitează, din 11 noiembrie 2024, costul total al creditelor IFN de până la 5.000 de lei la 1% pe zi. Totalul de plată nu poate trece de dublul sumei împrumutate. Pentru credite între 5.001 și 10.000 de lei, plafonul zilnic este de 0,8%, iar pentru cele între 10.001 și 25.000 de lei, de 0,6%. Dacă un cost depășește plafonul, consumatorul poate cere reducerea lui creditorului, prin soluționare alternativă sau în instanță.

Ce poți face fără o datorie nouă

Un buget până la salariu arată câți bani lipsesc pentru cumpărăturile esențiale. Ghidul de educație financiară al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse recomandă trecerea veniturilor, economiilor, datoriilor și cheltuielilor în același calcul.

Notează banii disponibili și plățile obligatorii până la următorul salariu. Separă cumpărăturile esențiale de cele care pot aștepta. Verifică dacă poți folosi economii disponibile fără costuri de retragere. Înainte să amâni o factură, cere furnizorului în scris o soluție de plată. Un avans salarial poate fi discutat cu angajatorul.

O datorie luată pentru cumpărăturile lunii se poate suprapune peste următoarea. BNR a raportat că, în iunie 2024, persoanele cu mai multe credite de consum dețineau 56% din creditele de consum acordate de bănci.

Ce faci dacă nu poți plăti la termen

Cere creditorului în scris suma rămasă, costul întârzierii și o soluție de plată. La creditele de consum, creditorul poate cere plata întregii datorii după 90 de zile consecutive de restanță; aceasta nu înseamnă că orice întârziere scurtă duce automat la această măsură.

Pentru un litigiu cu banca sau IFN-ul, trimite mai întâi o cerere creditorului. Dacă răspunsul nu rezolvă problema, poți apela gratuit la CSALB. O încălcare a drepturilor consumatorului poate fi reclamată și online la ANPC.

Întrebări frecvente

Pot scoate numerar de pe card fără dobândă?

Condiția de dobândă zero prezentată de ING privește cumpărăturile achitate integral la scadență, nu retragerile de numerar. Costul retragerii trebuie verificat înainte de folosirea cardului la bancomat.

Pot renunța la un credit după semnare?

La un credit de consum, termenul de retragere este de 14 zile calendaristice. După notificare, suma folosită și costurile datorate trebuie restituite în cel mult 30 de zile.

Pot plăti împrumutul rapid mai devreme?

Da. Viva Credit afișează rambursarea anticipată fără costuri suplimentare. Pentru alt produs, se verifică regulile din contract.

Unde reclam un salariu întârziat?

Salariatul poate sesiza inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului. Dacă salariul rămâne neplătit și după măsura inspectoratului, îl poate cere în instanță.

Surse verificate la 14 noiembrie 2026: cercetarea lui Liviu Chelcea despre creditul informal; Institutul Național de Statistică; Eurostat; Banca Națională a României; ofertele publice ale Băncii Transilvania, ING Bank și Viva Credit; OUG nr. 50/2010; Legea nr. 243/2024; ghidul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse; CSALB; ANPC; Inspecția Muncii.