Un reșou electric de 2.000 W folosit pentru încălzire poate adăuga 480 kWh la consumul unei familii în 30 de zile, dacă merge la putere maximă opt ore pe zi. Calculul a fost publicat de Cancan.ro pe 14 noiembrie 2026. Costul depinde de prețul final plătit pentru curent.

La prețul de 1,40 lei/kWh folosit în exemplu, cele 480 kWh ar costa 672 de lei. Acest preț este o ipoteză de calcul; fiecare familie își poate estima costul folosind prețul din propria factură.

Cât costă două, patru sau opt ore pe zi

Un aparat de 2.000 W are o putere de 2 kW. Dacă funcționează continuu la această putere, consumă 2 kWh într-o oră. Pentru 30 de zile, la prețul ipotetic de 1,40 lei/kWh, rezultatele sunt:

Două ore pe zi: 120 kWh și 168 de lei.

Patru ore pe zi: 240 kWh și 336 de lei.

Opt ore pe zi: 480 kWh și 672 de lei.

Termostatul poate schimba consumul

Calculul pentru opt ore presupune că aparatul trage curent la putere maximă în tot acest timp. Un încălzitor de 2.000 W prezentat de producătorul De’Longhi are trei trepte de putere și termostat. La un aparat cu termostat, rezistența se poate opri și reporni pentru a păstra temperatura, iar consumul depinde de timpul în care încălzește efectiv.

Prețul pentru calcul se găsește pe factură

Factura sau anexa arată perioada și cantitatea facturată, prețul energiei, componentele prețului final și totalul cu TVA, potrivit ANRE. Pentru estimarea costului, puterea aparatului în kW se înmulțește cu orele în care încălzește efectiv și cu numărul de zile. Consumul obținut în kWh se înmulțește apoi cu prețul final aplicabil din factura familiei, cu taxele și TVA incluse.

Factura conține și trimiterea către POSF, comparatorul de oferte de energie indicat de ANRE, pentru familiile care vor să compare prețurile furnizorilor.