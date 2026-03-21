Zeci de apicultori din județul Olt au protestat joi, 19 martie 2026, în fața Prefecturii din Slatina, aducând în atenția publică o situație greu de înțeles. Deși România este al doilea mare producător de miere din Europa, piața internă este pur și simplu inundată de produse de import, multe de o calitate îndoielnică, în timp ce producătorii locali sunt la capătul puterilor.

Un paradox amar: 60% miere din import

Problema este una de strategie națională, nu doar locală. „Nu se poate ca al doilea mare producător de miere din Europa să consume 60% miere din import”, atrage atenția Cosmin Măndică, membru în comitetul de conducere al Asociației Crescătorilor de Albine Olt, care numără peste 220 de membri activi. Apicultorii se luptă cu efectele schimbărilor climatice, cu utilizarea intensivă a pesticidelor și cu o creștere enormă a costurilor de producție. Și totuși, sunt nevoiți să își vândă mierea, recunoscută pentru calitatea sa la export, pe prețuri de nimic către achizitori. Pe deasupra, constată cu amărăciune că pe piață își fac loc produse din import care, nu de puține ori, nici măcar miere nu sunt.

Singurul sector nesubvenționat cere 50 de euro pe stup

Dar cum s-a ajuns aici? Apicultorii spun că reprezintă singurul sector din agricultură care nu beneficiază de subvenții directe, fiind sprijiniți doar cu decontarea unor cheltuieli pe care trebuie să le facă inițial din fonduri proprii. Ba chiar, din acest an, au fost introduse taxe noi pentru camioanele apicole, o cheltuială suplimentară de aproximativ 1.300 – 1.400 lei pe an. În memorandumul înaintat autorităților, revendicările sunt clare:

Instituirea unui ajutor de minimis pentru situații de calamitate, similar cu cel din alte state UE.

Subvenție directă de 50 de euro pe familia de albine.

Exceptarea camioanelor apicole de la impozitare și efectuarea inspecției tehnice periodice la 3 ani, nu anual.

Aplicarea unui TVA de 11% pentru produsele folosite la hrana albinelor, similar cu cel pentru hrana altor animale.

Prețuri de nimic și o piață distorsionată

Realitatea din piață este cruntă. „Mierea o vând foarte greu pe piață. Nu se vinde. Omului i se pare scumpă mierea, mai bine ia un kilogram de carne. Se vinde foarte prost – 15-20 lei/kg, dacă o vând la procesator o ia cu 8,5 lei/kg”, explică Ion Chiriță, un apicultor din Găneasa. Pe bune, cum să supraviețuiești când procesatorul îți oferă un asemenea preț? Crescătorii spun că un preț satisfăcător, care să acopere cheltuielile și să lase un mic profit, ar trebui să fie peste 50 de lei pe kilogram.

Controale la import și un laborator modern

Pentru a combate importurile masive de miere din afara UE, adesea la prețuri de dumping, apicultorii cer statului să impună etichetarea clară a originii, să sprijine vânzarea directă și să intensifice controalele la frontieră. O altă cerință esențială este înființarea unui laborator de referință. „Se impune înființarea unui laborator modern, dotat cu echipamente performante, cu recunoaștere națională și internațională, capabil să efectueze toate analizele necesare pentru certificarea mierii. si, solicităm ca acest laborator să funcționeze în coordonarea unei instituții publice competente și să fie integrat în rețelele europene de profil”, se arată în documentul lor.

O pasiune care nu mai poate supraviețui

Dincolo de cifre, este vorba de o pasiune transmisă din generație în generație. O familie din Potcoava vorbește despre o pierdere de 90% a familiilor de albine în ultimul an. O alta, din Redea, a pierdut 10-15 familii în iarna care a trecut, explicând că „foarte multă o lăsăm albinelor”.

Și totuși, merg mai departe.

Președintele asociației, Mircea Costinel Pană, a rezumat simplu situația: „și albina vrea să zboare și să fie sănătoasă”. Acesta a adăugat că „ultimii trei, patru ani, din cauza temperaturilor, au fos anii dezastruoși”. Motivul pentru care au tăcut atâta timp? Mulți nu au depins de acești bani, având alte locuri de muncă. „N-am depins de banii aceștia, avem locuri de muncă, facem asta ca hobby. Dar acum s-au pus și impozite, totul să ne doboare”, atrag atenția crescătorii de albine.